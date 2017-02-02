Фонд гарантирования раскрыл информацию об активах неплатежеспособных банков

Сегодня, 15:39

Почти 80% стоимости активов ликвидируемых банков существуют только "на бумаге", отметили в Фонде

Неплатежеспособные банки имеют активы, состоящие в основном из проблемных кредитов. Фото: fin.biz.ua
Неплатежеспособные банки имеют активы, состоящие в основном из проблемных кредитов. Фото: fin.biz.ua

Почти 80% стоимости активов ликвидируемых банков, согласно отчетам независимых субъектов оценочной деятельности, существуют только "на бумаге". Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Активы 70 банков, которые ликвидируются, и в которых сформирована ликвидмасса, независимые оценщики оценили всего в 94 млрд грн, при том что "на бумаге" их стоимость превысила 418 млрд грн", – заявили в Фонде, отметив, что оценщики брали во внимание прежде всего качество и актуальную рыночную стоимость обеспечения по кредитам.

Так, кредиты составляют 80% активов неплатежеспособных банков. При этом почти весь кредитный портфель неплатежеспособных банков (90% от общей суммы задолженности) является проблемным и не обслуживается. По данным фонда, менее 5% из числа заемщиков продолжают выполнять перед банком свои обязательства после признания его неплатежеспособным.

"Почти половина кредитного портфеля всех неплатежеспособных банков (на сумму почти 180 млрд грн) выдана 600 крупным бизнес-группам, половина из которых – связанные с банками лица, не обслуживающие свои обязательства", – отмечается в сообщении.

Фонд гарантирования также добавляет, что часть заемщиков и переданных в залог банку объектов, расположены в Крыму и зоне АТО. Всего на неподконтрольной Украине территории находятся активы на более 50 млрд грн.

Помимо того, более 10% от общего кредитного портфеля банков (на 37 млрд грн) – это кредиты, залогом по которым выступают "мусорные" ценные бумаги.

Фонд обращает внимание, что на качество активов также влияют девальвация гривни по отношению к иностранным валютам, искусственное банкротство юридических лиц-заемщиков банков, вывод средств путем размещения на корсчетах в иностранных банках, слабый уровень защиты прав кредиторов и несовершенная судебная система.

Так, по данным фонда, только по семи банкам в банкротство ушли заемщики по кредитам на сумму почти 40 млрд грн. Выведены средства 14 банковских учреждений на сумму 748 млн долларов США и 75 млн евро (в целом – примерно 21 млрд грн) путем размещения на корсчетах в иностранных банках Австрии, Лихтенштейа, США и др.

Фонд по состоянию на начало 2017 года подал в правоохранительные органы 3,651 тыс. заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму 277 млрд грн, в том числе 396 заявлений к владельцам и руководителям банков на сумму более 178 млрд грн.

По информации Фонда, поступления от продажи активов банков за прошлый год превысили 3 млрд грн. С февраля текущего года продажи всех активов неплатежеспособных банков переведены на систему ProZorro.Продажи.

Кроме того, Фонд гарантирования снял ограничения по перечню лиц, которые могут участвовать в аукционах по продаже прав требования по кредитам. Теперь претендовать на покупку прав требований по кредитам могут любые физические и юридические лица, кроме самих заемщиков и/или поручителей по таким договорам.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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