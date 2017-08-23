Германия досрочно вернула свой золотой запас из Франции
В 2013 году федеральный банк начал возвращать в страну немецкое золото
Федеральный банк Германии вернул назад золотой запас страны, находящийся в сейфах Банка Франции в Париже, - слитки общим весом 91 т, сообщается на сайте банка Германии, передает телеканал "112 Украина".
Таким образом банк на три года раньше запланированного 2020 года вернул в страну около 700 тонн золота из зарубежных хранилищ.
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В результате общественного давления в 2013 году было принято решение довести размер хранящегося в стране золотого запаса до 50 процентов. На данный момент 1710 тонн из 3378 тонн золотого запаса находятся в Германии. Оставшееся золото распределено между Нью-Йорком (1236 тонн) и Лондоном (432 тонны).
В случае экстренного кризиса золото может быть обменено на доллары США, являющиеся важнейшей резервной валютой в мире. А Лондон является главной мировой площадкой для торговли драгоценными металлами.
Раньше немецкое золото хранилось и во Франции, однако все хранившиеся там запасы вернули в Германию.
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В банке заверили, что каждый вернувшийся из-за рубежа слиток был проверен на вес и на подлинность. Никаких претензий не было. Весь золотой запас Германии на данный момент оценивается в 120 миллиардов евро.
Как сообщалось ранее, власти Канады распродали почти все золотые резервы страны. По состоянию на начало марта минувшего года, объявил Минфин Канады, в резерве осталось лишь 77 унций золота суммарной стоимостью в 130 тысяч долларов.
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