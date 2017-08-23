Германия досрочно вернула свой золотой запас из Франции

Вчера, 23:19

В 2013 году федеральный банк начал возвращать в страну немецкое золото

Германия досрочно вернула свой золотой запас из Франции, фото из открытых источников
Германия досрочно вернула свой золотой запас из Франции, фото из открытых источников

Федеральный банк Германии вернул назад золотой запас страны, находящийся в сейфах Банка Франции в Париже, - слитки общим весом 91 т, сообщается на сайте банка Германии, передает телеканал "112 Украина".

Таким образом банк на три года раньше запланированного 2020 года вернул в страну около 700 тонн золота из зарубежных хранилищ.

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В результате общественного давления в 2013 году было принято решение довести размер хранящегося в стране золотого запаса до 50 процентов. На данный момент 1710 тонн из 3378 тонн золотого запаса находятся в Германии. Оставшееся золото распределено между Нью-Йорком (1236 тонн) и Лондоном (432 тонны).

В случае экстренного кризиса золото может быть обменено на доллары США, являющиеся важнейшей резервной валютой в мире. А Лондон является главной мировой площадкой для торговли драгоценными металлами.

Раньше немецкое золото хранилось и во Франции, однако все хранившиеся там запасы вернули в Германию.

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В банке заверили, что каждый вернувшийся из-за рубежа слиток был проверен на вес и на подлинность. Никаких претензий не было. Весь золотой запас Германии на данный момент оценивается в 120 миллиардов евро.

Как сообщалось ранее, власти Канады распродали почти все золотые резервы страны. По состоянию на начало марта минувшего года, объявил Минфин Канады, в резерве осталось лишь 77 унций золота суммарной стоимостью в 130 тысяч долларов.
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