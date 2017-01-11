Гривня попала в ТОП-3 самых слабых валют СНГ по итогам 2016 года

По итогам 2016 года валюты стран СНГ девальвировали против доллара на фоне укрепления американской валюты на всех рынках.

Наибольшее укрепление продемонстрировал российский рубль (16,8%) и киргизский сом (8,8%). Лидерами падения оказались узбекский сум (19,3%), азербайджанский манат (13,6%) и украинская гривня (12,9%). Об этом свидетельствуют данные ежеквартального исследования аналитического департамента ГК "Forex Club".

Так, гривня за год девальвировала на 12,9%. Давление на украинскую валюту оказал негативный внешнеторговый баланс, расширение критического импорта на фоне начала отопительного периода, нестабильность цен на сырьевых рынках, а также национализация ПриватБанка, отмечают аналитики.

"Несмотря на некоторую стабилизацию, восстановление украинской экономики проходит неуверенно и сохраняются значительные внешние риски. Торговая война между США и Китаем может спровоцировать глобальный кризис, выход из которого страны будут видеть в девальвации национальных валют. И Украина не сможет находиться в стороне этого девальвационного цунами", – отмечает старший аналитик "Forex Club" Андрей Шевчишин.

Гривня за год девальвировала на 12,9%.

Давление на гривню, по словам эксперта, также окажет рост стоимости углеводородов на мировых рынках, что будет повышать затраты на критический импорт.

"В базовом сценарии, мы ожидаем среднегодовой курс на уровне 27 – 28,5 грн. за доллар. Однако, при негативном развитии событий, гривня может девальвировать до 28 – 30,5 грн за доллар и больше, в зависимости от политики НБУ и правительства", – прогнозирует Шевчишин.

Российский рубль при этом укрепился на 16,8% на фоне восстановления цен на нефть более чем на 50%, а также наращивания нефтедобычи и экспорта улеводородов. Киргизский сом получил поддержку благодаря росту трансграничных поступлений физических лиц из РФ, что составили в 3 квартале 2016 года 544 млн. долларов.

Глобальные тенденции на мировых валютных рынках

Индекс доллара США в 2016 году повысился до максимальных уровней с 2002 года. Валюты развитых стран оказались под давлением на фоне разнонаправленных политик мировых центральных банков, а валюты развивающихся стран из-за оттока капитала.

В мировых лидерах девальвации оказались египетский фунт (139,5%), монгольский тугрик (24,5%), турецкая лира (21,4%) и мексиканский песо (20,3%).

Наибольшее укрепление в 2016 году продемонстрировала криптовалюта Bitcoin в связи с уменьшением вознаграждения майнеров за каждый блок, прошедшее в июле, в результате чего скорость эмиссии снизилась в два раза при стабильном спросе. Интерес к Bitcoin также возрос со стороны Китая на фоне ужесточения валютного регулирования, и в Индии вследствие денежной реформы. Криптовалюта стала рассматриваться как средство ухода от госрегулирования, валютных переводов, а также как актив убежище от девальвации (особенно в Китае, где юань ослабился на 7,4%).