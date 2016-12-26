Как не попасть в "проблемный" банк и спасти сбережения: советы экспертов

Один из самых распространенных способов "спасти" свои сбережения от инфляции – открыть банковский депозит. Этот метод инвестиции, отмечают эксперты, считается одним из самых надежных. Но, несмотря на это, в результате закрытия банков украинцы, по подсчетам Ассоциации защиты банков, потеряли более 100 миллиардов гривен вкладов. После закрытия банка Фонд гарантирования вкладов компенсирует клиентам банка до 200 тысяч гривен. Если на депозите, к примеру, был миллион, большую часть вклада можно потерять. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как выбрать надежный банк

В начале кризиса в Украине было около 180 банков, на данный момент – около 100. Александр Ситухо предполагает: процесс закрытия украинских банков продолжится. Сейчас, по мнению эксперта, вероятность попасть в проблемный банк выше, чем "выиграть" в "русскую рулетку".

Средняя ставка по депозитам колеблется в пределах 17-20%. Учитывая, что прогнозируемая инфляция в следующем году – 8,1%, с помощью банка можно не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их. К примеру, если открыть депозит на 400 тысяч гривен при годовой ставке 20% уже через год можно забрать 480 тысяч гривен.

Однако, как поясняет старший аналитик Concorde Capital Александр Паращий, лучше открыть два депозита в разных банках на суммы по 200 тысяч гривен, чем один депозит на 400 тысяч.

Как выбрать надежный банк:

Аккуратно относится к высоким ставкам по депозитам. "Если банк предлагает процентную ставку выше 20%, мы должны понимать, что, вероятнее всего, этот банк вскоре будет признан неплатежеспособным", – уверен Александр Паращий. В то же время председатель правления Первого украинского международного банка Сергей Черенко уверен, что ставка по депозитам в надежном банке не должна превышать 17% годовых.

Узнать, кому принадлежит банк и как он зарабатывает. Как говорит банковский аналитик Виталий Шапран, если процентные расходы опережают процентные доходы больше двух лет, вскоре вкладчики банка могут оказаться клиентами Фонда гарантирования вкладов. Доходы и расходы банка можно увидеть на его сайте, однако, как отмечает Александр Ситухо, этой информации недостаточно.

"Был надежный банк "Хрещатик", который по многим причинам не должен был исчезнуть. Там обслуживались пенсионеры, там находился бюджет города Киева. Ориентировать на финансовые показатели банка можно, но они при желании очень легко меняются. Приват тоже по отчетности до какого – то времени был вполне надежен, пока в его балансе не появилась "дыра" в 150 млрд., просто в результате того, что регуляторы изменили некоторые документы. Важно смотреть, кто собственник банка, какие у него отношения с государством (и не только украинским), какие функции выполняет банк. Самые надежные банки это те, в которых есть доля государств, иностранных финансовых групп, те, чьи владельцы находятся в контакте с властью, и которые встроены в мощные производственные холдинги, – рассказывает эксперт.