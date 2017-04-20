Как обмануть запреты: ТОП-3 легальных способа перевести деньги из России в Украину

Сегодня, 12:11

Некоторые заробитчане по-старинке возят наличку, но есть более современные методы


Украинские заробитчане придумали, как обойти ограничения России на перевод средств за границу. Наличные превращают в электронные деньги, перебрасывают на карточки и прячут в нижнем белье. 

Чиновники РФ запретили перечислять деньги из России в Украину через иностранные платежные системы. Такие меры были ответом на ограничения с украинской стороны.

"Если бы не деньги заробитчан наш валютный рынок бы развалился вдребезги. Потому что экспорт в минусе, инвестиции в минусе, и только деньги заробитчан в плюсе", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

И все же рынок не обвалится, потому что сами украинцы, имеющие родственников-работников или бизнес-партнеров в РФ, не сложили рук.

"Люди стараются пойти в обход, то есть какие-то альтернативные схемы перевода денег или передачи. Везут в сумках, в трусах везут", – рассказывает главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко.

Впрочем, существуют и современные, легальные и надежные способы, убеждает финансовый аналитик Александр Седых. Их как минимум три.

"Наиболее удобными является перевод с карты на карту. Альтернативой является, что в России вам могут оформить карточку на свое имя и отправить вам. В этом случае человек может через клиент-банк или через кассу пополнить эту карту, а вы уже будете снимать здесь в банкомате", – говорит Седых.

Третий способ – через систему электронных денег. Однако здесь есть неприятный сюрприз – комиссия. Она составит 3-4%. То есть из тысячи гривен "уйдут" 30-40 грн. В то время как при переводе с карты на карту – от 10 до 20 грн. А при снятии наличных с российской карты – от 15 до 30 грн. 

Между тем на Западе чуть ли не четверть переводов осуществляется с помощью обычных смартфонов. Специальные приложения позволяют перебросить деньги с одного счета на другой за считанные минуты, без банковской помощи. Вскоре такое ждет и Украину, уверяют эксперты.
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Источник:

"Сегодня"

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