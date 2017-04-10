Как отставка Гонтаревой повлияет на курс доллара: мнение эксперта
Специалист уверен, что валютному рынку понадобится период адаптации к новому главе НБУ
После отставки главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой ожидаются небольшие колебания курса доллара. Такое мнение в комментарии "Сегодня" выразил старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
"Однако, в целом, отмечаем значительные понижательные риски для курса, не связанные с отставкой, которые также могут быть реализованы", – уточнил Шевчишин.
По его словам, любое изменение в правлении центрального банка, так или иначе, оказывает влияние на ситуацию на финансовом рынке. "Даже если нет прямого влияния, то изменяются устоявшиеся коммуникации внутри регулятора и между участниками рынка и новым главой", – пояснил Шевчишин.
Эксперт добавил, что существует переходной период вхождения нового руководителя, выстраивания коммуникаций.
"Это все формирует некоторую неопределенность, и приводит к колебаниям ликвидности системы. В итоге, изменение ликвидности приводит к изменению ситуации на валютном рынке. Небольшая инъекция ликвидности и курс может пойти вверх, и наоборот – изъятие ликвидности укрепит курс, и сдерживает спекулянтов. Также, требуется выстраивание отношений с кредиторами. В этот период вряд ли стоит рассчитывать на кредитование", – уверен Шевчишин.
Сегодня на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 5-7 копеек. По состоянию на 16:00 торги завершались котировками 26,88 – 26,93 грн/долл.
Как известно, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.
В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
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