Как получить налоговый возврат за средства, отданные на благотворительность

Сегодня, 07:33

И при каком размере взносов можно вернуть себе деньги 

Как получить налоговый возврат за средства, отданные на благотворительность

"Постоянно помогаю небольшим благотворительным фондам и волонтерским организациям на различные нужды. Это и помощь деньгами, и разовая покупка необходимого оборудования (компьютеры) и оснащение б/у мебелью. Слышал, что люди, которые занимаются благотворительностью, могут претендовать на налоговый возврат (планирую пустить эту сумму снова в благотворительноть). Какова процедура?" — Игорь Воротынцев, г. Киев.

Галина Хоменко, директор отдела People Advisory Services компании EY:

"Люди, которые занимаются благотворительностью, могут претендовать на налоговую скидку. Правда нужно совершить пожертвование (имущественное) или сделать благотворительный взнос исключительно неприбыльной организации, которая на дату перечисления средств или передачи имущества внесена в реестр неприбыльных организаций, уставные документы и деятельность которых соответствуют требованиям, предъявляемым Налоговом Кодексом (что не всегда возможно). Если условия для предоставления налоговой скидки выполняются, вам нужно будет собрать копии правоустанавливающих документов, подтверждающих статус этой организации, приложить к ним копии договора о пожертвовании, квитанции об оплате с четким указанием назначения платежа, документов, подтверждающих стоимость внесенного имущества (для неденежных пожертвований), других документов, подтверждающих фактически понесенные расходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При этом не имеет значения с какой периодичностью производились пожертвования, расчет ведется за год, а возврат может быть в размере, не превышающем 4% суммы общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика за отчетный год. Так, если меценат с зарплатой 30 тыс. грн. ежемесячно жертвует 1 тыс. грн, т.е. 3% от общего годового дохода, то государство вернет ему эту тысячу гривен. Когда благотворители понимают, сколько документов им нужно собрать, как правило, отказываются от возврата. Но если речь идет о существенных суммах, то в этом есть смысл.

Стоит помнить, что на налоговую скидку может претендовать резидент Украины, который официально трудоустроен (т.к возврат части уплаченного его работодателем подоходного налога вычисляется из официальной зарплаты "гросс"), иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика".
налоги, благотворительность, налог, расходы, скидки, возврат, квитанции

Вы сейчас просматриваете новость "Как получить налоговый возврат за средства, отданные на благотворительность". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Полехина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Власти рассчитывают, что уплата налогов упростится. Фото: Pixabay

В Украине вводят общий счет для налогоплательщиков: что это даст

10 Августа, 15:38

Как ожидается, в кабинете будет отражаться вся информация о суммах денежных обязательств

Украина

Правительство недавно дополнительно выделило 400 млн грн на программу «теплых» кредитов. Фото: Приватбанк

Итоги дня: цифры и события

15 Августа, 20:48

Банки возобновили выдачу "теплых" кредитов, население продает банкам все больше валюты, растет агроэкспорт

Недвижимость

С наличностью не стоит рисковать

Как правильно осуществить передачу денег при покупке квартиры

7 Августа, 16:13

Можно использовать форму договора дарения, чтобы сэкономить, но нужно быть очень осторожными

Экономика

Сколько будет стоить водка. Фото: архив

Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя: как не купить фальсификат и сколько придется платить

6 Августа, 07:05

Правительство разработало проекты постановлений о повышении акцизов на алкоголь и сигареты и пересмотре минимальных цен

Экономика

Какие пенсии получат украинцы. Фото: архив "Сегодня"

От чего будет зависеть размер пенсии и кто станет самым богатым пенсионером: реальные расчеты

4 Августа, 07:04

Сайт "Сегодня" разработал калькулятор, который позволит рассчитать размер пенсии после реформы

Футбол

Неймар. Фото AFP

Неймар после перехода в "ПСЖ" заплатил штраф бразильской налоговой

12 Августа, 18:12

Бразильского футболиста на родине обвиняли в уклонении от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год

Политика

Евгений Мураев. Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

Генпрокуратура взялась за нардепа Мураева

14 Августа, 12:28

Внефракционного депутата подозревают в уклонении от налогов

Общество

Бил Гейтс. Фото: flickr.com

Билл Гейтс сделал самое крупное пожертвование в этом веке

15 Августа, 17:44

Основатель Microsoft - один из главных филантропов планеты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования