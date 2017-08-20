Как получить налоговый возврат за средства, отданные на благотворительность

"Постоянно помогаю небольшим благотворительным фондам и волонтерским организациям на различные нужды. Это и помощь деньгами, и разовая покупка необходимого оборудования (компьютеры) и оснащение б/у мебелью. Слышал, что люди, которые занимаются благотворительностью, могут претендовать на налоговый возврат (планирую пустить эту сумму снова в благотворительноть). Какова процедура?" — Игорь Воротынцев, г. Киев.

Галина Хоменко, директор отдела People Advisory Services компании EY:

"Люди, которые занимаются благотворительностью, могут претендовать на налоговую скидку. Правда нужно совершить пожертвование (имущественное) или сделать благотворительный взнос исключительно неприбыльной организации, которая на дату перечисления средств или передачи имущества внесена в реестр неприбыльных организаций, уставные документы и деятельность которых соответствуют требованиям, предъявляемым Налоговом Кодексом (что не всегда возможно). Если условия для предоставления налоговой скидки выполняются, вам нужно будет собрать копии правоустанавливающих документов, подтверждающих статус этой организации, приложить к ним копии договора о пожертвовании, квитанции об оплате с четким указанием назначения платежа, документов, подтверждающих стоимость внесенного имущества (для неденежных пожертвований), других документов, подтверждающих фактически понесенные расходы.

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При этом не имеет значения с какой периодичностью производились пожертвования, расчет ведется за год, а возврат может быть в размере, не превышающем 4% суммы общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика за отчетный год. Так, если меценат с зарплатой 30 тыс. грн. ежемесячно жертвует 1 тыс. грн, т.е. 3% от общего годового дохода, то государство вернет ему эту тысячу гривен. Когда благотворители понимают, сколько документов им нужно собрать, как правило, отказываются от возврата. Но если речь идет о существенных суммах, то в этом есть смысл.

Стоит помнить, что на налоговую скидку может претендовать резидент Украины, который официально трудоустроен (т.к возврат части уплаченного его работодателем подоходного налога вычисляется из официальной зарплаты "гросс"), иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика".