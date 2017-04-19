Как в Украине изменится курс доллара после праздников: прогноз аналитика

Сегодня, 05:38

Плавное укрепление национальной валюты продолжится, уверены аналитики "Альпари" 

Курс доллара падает. Фото: AFP
Курс доллара падает. Фото: AFP

Во время пасхальных праздников в Украине курс доллара снизился на всех сегментах валютного рынка, отмечает старший аналитик "Альпари" Видим Иосуб. При этом заявление главы Нацбанка Валерии Гонтаревой об отставке на ситуацию так и не повлияло. "По нашему мнению, плавное укрепление гривны будет продолжено. К началу следующей недели официальный курс доллара и его стоимость на межбанке сохранится в диапазоне 26,7-26,9 гривни, наличный доллар в банках будет котироваться по 26,5/26,8 гривни", – отмечает Вадим Иосуб.

За минувшую неделю официальный курс доллара снизился с 26,93 до 26,81 гривни, или на 0,4%. Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 26,71/26,97 до 26,63/26,88. Таким образом, как покупка, так и продажа снизились на 0,3%, при этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.

Как отмечает аналитик, на прошлой неделе НБУ "разрешил парадоксальную ситуацию, которая сложилась после того, как регулятор разрешил покупать физическим лицам валюту на сумму, эквивалентную 150 тысячам гривен в день". Дело в том, что, по мнению некоторых банков, эта норма противоречила ограничению расчета наличными на сумму не более 50 тысяч. Своим письмом НБУ разъяснил, что ограничения по предельной сумме расчета наличными не распространяется на валютообменные операции. Стоит добавить, что увеличение лимита покупки валюты, вопреки некоторым опасениям, не прервало тренд по постепенному укреплению гривни.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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