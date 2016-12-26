Кому доверили "Приват": в набсовет вошли инострацы с мировым опытом, но без конкурса и не по закону

В Минфине говорят: независимые эксперты применят в банке лучшую международную практику, в то время как эксперты указывают, что нарушен закон "О банках и банковской деятельности"

Наблюдательный совет национализированного ПриватБанка Министерство финансов представило в конце прошлой неделе. Управлять крупнейшим в Украине банком будут пять международных экспертов и два государственных чиновника. Министр финансов Александр Данилюк уверен, что это позволит применить международный опыт, в то время как эксперты отмечают: Набсовет, включающий иностранцев, позволит избежать влияния отдельных политических групп на "Приват", однако решение было принято с нарушением закона. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, кто и как будет управлять крупнейшей "покупкой государства".

Как формировали наблюдательный совет ПриватБанка

22 декабря ПриватБанк окончательно перешел в государственную собственность, теперь 100% его акций принадлежат Минфину. Национализация "Привата" стала крупнейшей в Европе – государству придется потратить на банк 148 миллиардов гривен. 23 декабря глава Минфина Александр Данилюк представил высший орган управление банком – наблюдательный совет. В него вошли семь человек, пять из которых – эксперты международных организаций. Государство в набсовете банка будут представлять два человека – уполномоченный "Нафтогаза" Сергей Алексеенко и первый замминистра финансов Оксана Маркарова.

Согласно ст. 7 закона "О банках и банковской деятельности", в государственном банке наблюдательный совет назначают президент, Рада и Кабинет министров. Однако в ситуации с "Приватом" окончательно решение принял глава государства. По словам министра, Петр Порошенко обратился к нескольким международным организациям с предложением предоставить своих экспертов в наблюдательный совет "Привата". Таким образом, руководить крупнейшим украинским банком будут пять международных экспертов и пара государственных чиновников. Экспертов предоставили МВФ, ЕБРР, кроме того, украинская власть пригласила в наблюдательный совет международных экспертов Андреа Монета, Стивена Силига и других. Данилюк поясняет: этих специалистов выбрали, так как они "лучшие в этой сфере". Кроме того, как отмечает финансовый аналитик Руслан Черный, приглашенные экономисты долгое время работали в Украине, представляя интересы международных организаций, и хорошо знают украинские реалии. Конкурс на членство в Набсовет крупнейшего банка не проводился.

Как говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, по закону каждый претенд на членство в Набсовет "Привата" должен был написать свою программу развития банка и пройти конкурсный отбор в два этапа. Но на деле, как рассказывает Охрименко, в Набсовет назначили международных экспертов без какого-либо конкурсного отбора.

К слову, ранее в СМИ появилась информация о том, что в команду ПриватБанка войдут замглавы правления Укргазбанка Сергей Дубровин и экс-руководитель департамента по контролю за коммерческими банками НБУ Алексей Бережной. Однако в Наблюдательный совет они не попали. На вопрос о том, кого еще рассматривали в качестве членов наблюдательного совета ПриватБанка и какие ведомства лоббировали свои кандидатуры, министр Александр Данилюк на своем брифинге не ответил. Однако, неофициально эксперты также отмечают: свой кандидат в наблюдательный совет также был и у Министерства юстиции.

По словам Александра Охрименко, отдельные ведомства действительно активно лоббировали своих представителей в Набсовет, однако в результате окончательное решение приняли в очень узком кругу и за считанные дни. Несмотря на нарушение процедуры, предполагают эксперты, состав Набсовета "можно считать независимым".

К слову, сегодня также презентовали правление банка, в состав которого все-таки вошел Алексей Бережной.

По словам замминистра финансов Оксаны Маркаровой, в Совет изначально планировали пригласить независимых экспертов. Как пояснил Александр Данилюк, ПриватБанк – крупнейший в Украине и ему нужны лучшие специалисты. "Вот почему такое количество иностранцев. Потому что они приносят лучшие практики. Вторая причина – это то, что это крупнейшая национализация в Украине и в Европе", – подчеркнул министр на пресс-конференции в пятницу.

"Вот почему такое количество иностранцев. Потому что они приносят лучшие практики. Вторая причина – это то, что это крупнейшая национализация в Украине и в Европе", – подчеркнул министр

Состав наблюдательного совета ПриватБанка:

Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа

Франсис Малиж. Фото: ill.in.ua

Франсис Малиж – гражданин Франции. В ЕБРР работает с февраля 2010-го, начинал на должности директора отдела финансовых учреждений. До ЕБРР работал управляющим директором по корпоративному развитию BNP Paribas. Также работал в компаниях Arthur Andersen и McKinsey & Company.

Окончил бизнес-школу ESCP Europe. По словам министра Данилюка, Франсис Малиж- один из ведущих мировых финансистов.

Оксана Маркарова, первый заместитель министра финансов

Оксана Маркарова. Фото: "Фейсбук"

Оксана Маркарова окончила Киево-Могилянскую Академию, после этого училась в Университете Индианы (Блумингтон / США) и получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли. С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций "Вестерн Эн-Ай-Эс Энтерпрайз Фонд", а в 2000 году в Соединенных штатах проходила практику во Всемирном банке в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.

12 лет возглавляла Инвестиционную группу ИВС. В марте 2015-го заняла должность заместителя министра финансов.

Артем Шевалев, директор-альтернат ЕБРР

Артем Шевалев, фото c его страницы в Facebook

Артем Шевалев окончил факультет международных экономических отношений Института международных отношений университета им. Тараса Шевченко, в 2007 году – London Business School. С 2002 по 2005 год – советник исполнительного директора от Украины, Румынии, Молдовы, Грузии и Армении в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). С 2005 по 2011 год – руководитель представительства ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк") в Лондоне (Великобритания).

С июня 2011 года занимал пост директора-альтерната от Украины, Швейцарии, Сербии, Черногории, Молдовы, Лихтенштейна. После занимал пост замминистра финансов по вопросам евроинтеграции и финансовой политики. На данный момент работает членом совета директоров ЕБРР от Украины.

Стивен Силиг, финансист

Cтивен Силиг. Фото: nama.ie

Стивен Силиг работал над решением банковского кризиса в Ирландии. Занимал должность советника по монетарным вопросом и рынка капитала в МВФ. Также работал на посту экономиста Национального банка в Нью-Йорке.

Сергей Алексеенко, уполномоченный по перспективным проектам "Нафтогаза"

Фото: Минфин

Сергей Алексеенко был советником главы правления "Нафтогаза", занимал должности вице-президента одного из департаментов Dragon Capital. По словам Александра Данилюка, Алексеенко - один из ведущих инвестиционных банкиров в Украине. С 2006 по 2013 год он занимал должность вице-президента инвестиционно-банковского управления ООО "Ренессанс Капитал Украина". В компанию он пришел из ІК Dragon Capital. После ухода из "Ренессанс Капитал" работал главой по инвестициям и корпоративному развитию группы "Континиум".

Энгин Акчакоча, консультант МВФ

Фото: telegraf.com.ua

Энгин Акчакоча – турецкий финансист. С 2001-го работал Главой Агентства по регулированию и надзору за банковской системой Турции. Отвечал за разработку и реализацию программы реконструкции банковского сектора в Турции.

С 2013 по 2015 годы был консультантом проекта Международного валютного фонда "Развитие институциональной способности НБУ". Почетный эксперт банковского сектора (ЕБРР/ВБ).

Андреа Монета, директор Apollo Global Management





Фото: finfacts.ie

Андреа Монета работал в качестве старшего советника компании Accenture FS, а также сотрудничал с несколькими частными инвестиционными компаниями. Позже занял должность президента AVIVA France SA.

Также занимал должность управляющего директора UniCredit Private Banking. С 2009-го в сферу профессиональной деятельности Монета входили Европа, Ближний Восток и Африка.

Сейчас Андреа Монета работает управляющим партнером в Apollo Global Management. Это американская инвестиционная компания, основанная в 1990-м. Фирма специализируется на выкупе пакета акций проблемных компаний, в которых после проводит корпоративную реструктуризацию.

"Главная задача Набсовета – сохранить все лучшее в банке и определить стратегию его развития"

Как рассказала "Сегодня.ua" Оксана Маркарова, она вместе с Артемом Шевалевым еще в апреле 2015-го начали готовить Стратегию реформирования государственных банков. Именно согласно этой стратегии наблюдательный совет "Привата" сформировали из "независимых членов".

"В Набсовете Приватбанка я представляю государство в лице Минфина. Для меня большая честь быть находится там с такими специалистами сектора как Франсис Малиж и Енгин Акчакоча, а также работать с главой правления Александром Шлапаком. Приватбанк – самый технологичный и самый популярный банк Украины и после национализации и полного обеспечения банка ликвидностью, главная задача и для Набсовета, и для Правления сохранить все то лучшее, что есть в банке, обеспечить непрерывность отличного сервиса для его клиентов и определить стратегию его дальнейшего развития. Об этом и будем говорить на первом заседании Набсовета", – рассказала первый замминистра финансов. К слову, Оксана Маркарова также входит в Набсоветы "Ощадбанка", "Ексимбанка" и "Укргазбанка" с апреля 2015 года.

Как рассказал Франсис Малиж, он попал в Наблюдательный совет по приглашению Министерства финансов Украины.

"Я согласился, чтобы помочь Украине в стабилизации ситуации и помочь улучшить "здоровье" банковского сектора. ПриватБанк прошел без больших потрясений. Мы видим, что банк имеет большое доверие клиентов, и это очень важный фактор для любого клиента. Нам нужно работать над улучшением корпоративного управления банком. Я хочу поблагодарить министра и хочу сказать, что мы будем работать и министром, и с руководством банка. Я надеюсь, что мы сможем обеспечить гармоничное развитие ПриватБанка", – рассказывает Франсис Малиж.

Чего ждать от наблюдательного совета "Привата"

Согласно законодательству, Наблюдательный совет государственного банка формирует президент, Рада и Кабмин – по несколько представителей от каждого. Чтобы избежать влияния отдельных политических групп на банк, было принято решение создать совет "Привата" из международных экспертов, рассказывает экс-замглавы НБУ Сергей Еременко.

При этом, по мнению эксперта, решения Наблюдательного совета можно будет оспаривать, так как согласно Закону "О банках и банковской деятельности", в его состав должны входить граждане Украины с высшим юридическим или экономическим образованием, в то время как в ситуации с "Приватом" большинство членов украинского гражданства не имеют.

"Эта общая тенденция. Недоверие к своим, и попытка заменить иностранцами для большей объективности. Естественно, что в Украине есть достаточное количество экспертов, и бывших банкиров, и экспертов. У нас во всех государственных банках все равно получается политическое давление. Кто-то от президента, кто-то от Кабмина, кто-то от Рады. В этой же пропорции и делиться степень влияние между ветвями власти на банк. В случаи с ПриватБанком не будет такой ситуации, но непонятно, по какому принципу формировался совет. Это слабо отвечает выписанным в законе механизмам. Но тут стоит учесть, что окончательное решение о национализации банка все-таки принимали по совету МВФ, и это повлияло и на формирование Наблюдательного совета", – рассказывает экс-замглавы НБУ.

"У нас во всех государственных банках все равно получается политическое давление. Кто-то от президента, кто-то от Кабмина, кто-то от Рады. В этой же пропорции и делиться степень влияние между ветвями власти на банк. В случаи с ПриватБанком не будет такой ситуации, но непонятно, по какому принципу формировался совет. Это слабо отвечает выписанным в законе механизмам. Но тут стоит учесть, что окончательное решение о национализации банка все-таки принимали по совету МВФ, и это повлияло и на формирование Наблюдательного совета", – рассказывает экс-замглавы НБУ.

Финансовый эксперт Руслан Черный также соглашается: наблюдательный совет сформирован с нарушением законодательства. Однако, по мнению эксперта, закон могут изменить специально под наблюдательный совет "Привата".

"Членом наблюдательного совета государственного банка может быть гражданин Украины, имеющий высшее экономическое или юридическое образование, или научную степень в области экономики, финансов и/или права и при этом имеющий опыт работы в органах законодательной власти или на руководящих должностях центральной исполнительной власти Украины или банковского учреждения, либо опыт научной, практической работы в области экономики, финансов, права", – говорится в законе.

Несмотря на это, Руслан Черный уверен, что большинство международных экспертов, представленных в наблюдательном совете, давно работают в Украине и смогут обеспечить выполнения всех нормативов банком. "Правильно заметили, что совет сформирован с нарушением закона. Однако в целом можно позитивно оценивать это решения. Это большие эксперты, которые давно известны в Украине", – рассказывает финансист, отмечая, что и среди украинских граждан есть достаточное количество банковских аналитиков.

По словам Сергея Еременко, также важно, как Наблюдательный совет будет работать с правлением банка. По закону, наблюдательный совет не может вмешиваться в оперативную деятельность государственного банка.

Напомним, председателем правления "Привата" назначен экс-министр финансов Александр Шлапак, который уже работал в банке (с 1993 по 1998-й). В ближайшее время пройдет первое заседание Наблюдательного совета, на котором планируют выбрать главу.