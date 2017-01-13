Кредиторам ПриватБанка предложили помощь в суде

Компания Deutsche Trustee Company Limited, доверитель по еврооблигациям ПриватБанка с погашением в 2018 году, выразила готовность расследовать принудительную конвертацию ценных бумаг в капитал финучреждения. Об этом компания сообщила на Ирландской фондовой бирже, передают "Украинские новости".

Компания подчеркнула, что она не имеет средств для проведения соответствующего расследования, однако готова принять необходимые финресурсы от держателей еврооблигаций.

Для этого владельцам ценных бумаг национализированного ПриватБанка необходимо пройти идентификацию в Deutsche Trustee Company Limited.

Доверитель защищает коллективные интересы держателей еврооблигаций при таких событиях, как дефолт, изменение условий обращения ценных бумаг, контроль за перечислением процентных выплат, раскрытия информации и других.

Как сообщалось, держатели еврооблигаций национализированного Приватбанка намерены оспорить в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Ранее в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.