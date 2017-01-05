Кубив объяснил, зачем НБУ ужесточил лимиты на расчет наличкой

Решение Национального банка Украины (НБУ) о снижении предельного уровня наличных расчетов физических лиц до 50 тыс. грн, по предварительным подсчетам, позволит снизить уровень теневой экономики на 2% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Решение не затронет интересы простых людей, поскольку более 90% ежедневных расходов украинцев сегодня меньше 50 тыс. грн. При этом нам удастся оздоровить экономику и финансовую систему Украины, что позволит избежать банковских шоков в будущем. Влияние такого решения на детенизацию также трудно переоценить", – заявил глава Минэкономики Степан Кубив.

Детенизация, по данным ведомства будет происходить благодаря уменьшению возможностей легализации доходов (сомнительных или незаконных) путем операций по приобретению и продаже ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости.

Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в объемах, превышающих текущие потребности потребителя, отмечают в ведомстве.

При этом в Минэкономразвития отметили, что в случае оценки уровня теневой экономики по монетарному методу эффект от решения НБУ может составить до 4% ВВП.

Напомним, решение Нацбанка о снижении предельной суммы расчетов наличными в три раза со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн вступило в силу 4 января.