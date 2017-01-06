Курс биткоина обвалился после резкого роста

Криптовалюта показала максимальное падение за последние два года

Курс криптовалюты биткоин, который в первые дни 2017 г. превысил психологически важную отметку в 1000 долларов впервые за четыре года, рухнул в четверг, показав максимальное падение за два года, сообщает MarketWatch.

Согласно данным CoinDesk, вечером в четверг курс биткоина составлял 988,64 долларо , что на 12,5% ниже уровня среды. В течение сессии падение курса криптовалюты достигало 21%.

В прошлом году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткоинов в мировом обороте достигла рекордных 14 млрд долларов.

Эксперты связывают рост биткоина в 2016 г. с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткоины повысился на фоне опасений ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с Китаем.

Биткоин, созданный в 2008 г. программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра.

При этом эмиссия биткоинов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткоины путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.