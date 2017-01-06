Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
Курс биткоина обвалился после резкого роста http://www.segodnya.ua/img/article/7859/26_main.1483688658.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/26_tn.1483688658.jpg Финансы Криптовалюта показала максимальное падение за последние два года

Курс биткоина обвалился после резкого роста

Сегодня, 09:45

Криптовалюта показала максимальное падение за последние два года

Биткоин подешевел. Фото: Pixabay
Биткоин подешевел. Фото: Pixabay

Курс криптовалюты биткоин, который в первые дни 2017 г. превысил психологически важную отметку в 1000 долларов впервые за четыре года, рухнул в четверг, показав максимальное падение за два года, сообщает MarketWatch.

Согласно данным CoinDesk, вечером в четверг курс биткоина составлял 988,64 долларо , что на 12,5% ниже уровня среды. В течение сессии падение курса криптовалюты достигало 21%.

В прошлом году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткоинов в мировом обороте достигла рекордных 14 млрд долларов.

Эксперты связывают рост биткоина в 2016 г. с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткоины повысился на фоне опасений ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с Китаем.

Биткоин, созданный в 2008 г. программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра.

При этом эмиссия биткоинов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткоины путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.
курс, падение, обвалился, рухнул, биткоин, криптовалюта

Вы сейчас просматриваете новость "Курс биткоина обвалился после резкого роста". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Нацбанк

Нацбанк хочет свой биткоин

12 Ноября 2016, 07:43

Законопроект об электронных валютах уже подан в Верховную Раду

Финансы

Курс биткоина резко вырос. Фото: Pixabay

Курс биткойна взлетел после победы Трампа

9 Ноября 2016, 14:33

Нынешний резкий рост курса криптовалюты спровоцировали американские инвесторы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.