Курс доллара к Пасхе замедлил падение

Евро и рубль выросли в официальных курсах Национального банка

На сегодня, 14 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,86 грн;

1 евро – 28,55 грн;

10 российских рублей – 4,74 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на копейку и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл.

Курс евро вырос на пять копеек, полностью отыграв вчерашнее падение. Российский рубль "поправился" на две копейки.

Вчера, 13 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на копейку в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,83 – 26,86 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, в понедельник глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Правда, заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни пока продолжит тенденцию к укреплению.