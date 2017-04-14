Курс доллара к Пасхе замедлил падение

Сегодня, 08:31

Евро и рубль выросли в официальных курсах Национального банка

Доллар дешевеет. Фото: Pixabay
Доллар дешевеет. Фото: Pixabay

На сегодня, 14 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

доллар США – 26,86 грн;
евро – 28,55 грн;
10 российских рублей – 4,74 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на копейку и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл. 

Курс евро вырос на пять копеек, полностью отыграв вчерашнее падение. Российский рубль "поправился" на две копейки.

Вчера, 13 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на копейку в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,83 – 26,86 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, в понедельник глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Правда, заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни пока продолжит тенденцию к укреплению.
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"Сегодня"

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