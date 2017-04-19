Курс доллара в Украине начал расти

Евровалюта подорожала сразу на 17 копеек в официальных курсах НБУ

На сегодня, 19 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,84 грн;

1 евро – 28,67 грн;

10 российских рублей – 4,79 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на три копейки.

Курс евро вырос на 17 копеек. Российский рубль "поправился" на три копейки.

Во вторник, 18 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на две-три копейки в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,78 – 26,8ц грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Перед этим заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни пока продолжит тенденцию к укреплению.