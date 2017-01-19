Курс доллара в Украине падает после резкого роста

На сегодня, 19 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,49 грн;

1 евро – 29,31 грн;

10 российских рублей – 4,64 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 13 копеек. Курс беспрерывно рос с 12 по 18 января, в целом с нового года повысившись почти на гривню.

Евро упал на 20 копеек. Российского рубля "похудел" на копейку.

Напомним, 18 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 2 – 3 копейки. Торги закрылись котировками 27,56 – 27,62 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее Совет НБУ назвал причины текущего обвала гривни. Курсовые "качели" последней недели в Совете считают временными. В самом НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

В то же время эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.