Курс доллара в Украине падает пятый день кряду

Американская валюта официально потеряла в цене еще десять копеек

На сегодня, 25 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,23 грн;

1 евро – 29,26 грн;

10 российских рублей – 4,59 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 10 копеек, возвращаясь на уровни двухнедельной давности. Доллар дешевеет уже пять дней подряд.

Евро упал на 2 копейки после вчерашнего роста на 12 копеек.

Курс российского рубля, как и накануне, остался практически неизменным.

Напомним, 24 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 3 – 4 копейки. Торги закрылись котировками 27,22 – 27,27 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты говорят, что снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.