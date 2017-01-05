Курс доллара в Украине рухнул после Нового года
НБУ заметно снизил официальную стоимость американской валюты
На сегодня, 5 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 26,69 грн;
1 евро – 27,85 грн;
10 российских рублей – 4,4 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился сразу на 50 копеек, опустившись ниже психологической отметки в 27 грн/долл., достигнутой перед праздниками.
Евро упал на 12 копеек. Российский рубль "похудел" на 11 копеек.
В среду, 4 января, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара понизился на 45 – 53 копейки. Торги закрылись котировками 26,6/26,67 гривни за доллар. Курс евро на межбанке упал на 49 – 57 копеек и составил 27,79/27,86 гривни за евро. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, НБУ перед Новым годом объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.
В свою очередь, экономист Александр Охрименко связывал падение гривни с последствиями национализациии ПриватБанка. В НБУ, наоброт, уточнялии, что рост курса доллара не связан "Приватом".
- В 2017 году Минфин Украины ожидает 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, с начала 2016 года девальвация гривни составила 6,9%. В новом году, по прогнозам экспертов, гривня продолжит снижаться по отношению к американской валюте.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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