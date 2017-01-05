Курс доллара в Украине рухнул после Нового года

На сегодня, 5 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,69 грн;

1 евро – 27,85 грн;

10 российских рублей – 4,4 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился сразу на 50 копеек, опустившись ниже психологической отметки в 27 грн/долл., достигнутой перед праздниками.

Евро упал на 12 копеек. Российский рубль "похудел" на 11 копеек.

В среду, 4 января, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара понизился на 45 – 53 копейки. Торги закрылись котировками 26,6/26,67 гривни за доллар. Курс евро на межбанке упал на 49 – 57 копеек и составил 27,79/27,86 гривни за евро. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, НБУ перед Новым годом объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.

В свою очередь, экономист Александр Охрименко связывал падение гривни с последствиями национализациии ПриватБанка. В НБУ, наоброт, уточнялии, что рост курса доллара не связан "Приватом".