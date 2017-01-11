Курс доллара в Украине стремительно растет

Гривня вновь подешевела к основным инвалютам в курсах Национального банка

На сегодня, 11 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,18 грн;

1 евро – 28,72 грн;

10 российских рублей – 4,53 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями вырос на 16 копеек. Накануне доллар подорожал на 74 копейки, одним махом отыграв все падение, зафиксированное после нового года.

Евро вырос еще на 11 копеек после вчерашнего взлета на 1,01 грн. Российский рубль "поправился" на 8 копеек.

Напомним, 10 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 10 копеек в покупке. Торги закрылись котировками 27,1 – 27,2 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. А при плохом сценарии – и до 30 гривен за доллар.

Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носит ситуативный характер.