Курс доллара в Украине стремительно растет
Национальный банк вновь опустил официальную стоимость гривни
На сегодня, 17 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 27,72 грн;
1 евро – 29,36 грн;
10 российских рублей – 4,65 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями пятницы повысился на 6 копеек. Накануне доллар подорожал сразу на 41 копейку.
Евро вырос на 26 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн.
Российский рубль "поправился" на 7 копеек.
Напомним, 16 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 15 копеек. Торги закрылись котировками 27,5 – 27,6 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носило ситуативный характер.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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