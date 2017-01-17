Курс доллара в Украине стремительно растет

На сегодня, 17 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,72 грн;

1 евро – 29,36 грн;

10 российских рублей – 4,65 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями пятницы повысился на 6 копеек. Накануне доллар подорожал сразу на 41 копейку.

Евро вырос на 26 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн.

Российский рубль "поправился" на 7 копеек.

Напомним, 16 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 15 копеек. Торги закрылись котировками 27,5 – 27,6 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.

Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носило ситуативный характер.