Курс доллара в Украине упал ниже психологической отметки

Евро и рубль также стали дешевле в официальных курсах НБУ

На сегодня, 10 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,97 грн;

1 евро – 28,67 грн;

10 российских рублей – 4,73 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на четыре копейки и опустился ниже психологической отметки в 27 грн/долл.

Курс евро упал на сразу на 23 копейки. Российский рубль "похудел" на семь копеек.

В пятницу, 7 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на 6 – 7 копеек в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,96 – 26,98 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.

По прогнозам экспертов, курс гривни на наличном рынке в апреле может находиться в диапазоне 27 – 29,5 грн за доллар, на безналичном рынке – 26,9 – 29 грн. Однако, в случае развития негативного сценария, связанного с сокращением активности аграриев, падением экспорта и цен на сырьевых рынках, курс может перейти в более высокий ценовой диапазон – 28,5 – 30,5 грн за доллар.

Как сообщалось, 3 апреля, МВФ, ранее перенесший заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, одобрил выделение денег Украине. Деньги начали поступать на счета НБУ 5 апреля. Нацбанк планирует существенно увеличить золотовалютные резервы за счет помощи МВФ.