Курс доллара в Украине упал ниже психологической отметки

Вчера, 08:35

Евро и рубль также стали дешевле в официальных курсах НБУ

Доллар упал еще сильнее. Фото: Pixabay
Доллар упал еще сильнее. Фото: Pixabay

На сегодня, 10 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

доллар США – 26,97 грн;
1 евро – 28,67 грн;
10 российских рублей – 4,73 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на четыре копейки и опустился ниже психологической отметки в 27 грн/долл. 

Курс евро упал на сразу на 23 копейки. Российский рубль "похудел" на семь копеек.

В пятницу, 7 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на 6 – 7 копеек в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,96 – 26,98 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.

По прогнозам экспертов, курс гривни на наличном рынке в апреле может находиться в диапазоне 27 – 29,5 грн за доллар, на безналичном рынке –  26,9 – 29 грн. Однако, в случае развития негативного сценария, связанного с сокращением активности аграриев, падением экспорта и цен на сырьевых рынках, курс может перейти в более высокий ценовой диапазон – 28,5 – 30,5 грн за доллар.

Как сообщалось, 3 апреля, МВФ, ранее перенесший заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, одобрил выделение денег Украине. Деньги начали поступать на счета НБУ 5 апреля. Нацбанк планирует существенно увеличить золотовалютные резервы за счет помощи МВФ.
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"Сегодня"

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