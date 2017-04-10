Курс доллара в Украине замер на фоне отставки Гонтаревой

Валютный рынок пока осмысливает новость о грядущей смене руководоства регулятора

Безналичный курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на две копейки в покупке и не три копейки в продаже. По состоянию на 12:00 торги проходят со следующими котировками:

доллар США – 26,92/26,96 грн;

евро – 28,5/28,53 грн;

российский рубль – 0,469/0,47 грн.

Курс доллара в ходе торгов:

По словам аналитиков, торги после объявления об отставке главы НБУ проходят достаточно сдержано. "Участники рынка переваривают информацию", – отмечают специалисты.

Кроме того, НБУ провел валютный аукцион – регулятор покупал доллар не выше 26,95 гривен.

Всего на 12:30 зарегистрировано 144 сделки на сумму 61 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,935.

Напомним, официальный курс доллара сегодня упал ниже психологической отметки. Так, на 10 апреля, НБУ установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,97 грн;

1 евро – 28,67 грн;

10 российских рублей – 4,73 грн.