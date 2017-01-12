Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
Курс на 30: в Украине резко подорожает доллар http://www.segodnya.ua/img/article/7873/82_main.1484152046.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/82_tn.1484152046.jpg Финансы Курс американской валюты может подняться до 29 гривен и выше, однако к концу года гривня стабилизируется

Курс на 30: в Украине резко подорожает доллар

Сегодня, 05:28

Курс американской валюты может подняться до 29 гривен и выше, однако к концу года гривня стабилизируется

Какой будет курс национальной валюты. Фото: архив
Какой будет курс национальной валюты. Фото: архив

Январь и февраль – сложные месяцы для национальной валюты и в этот период можно ожидать "пика" падения гривни. После курс стабилизируется, однако в первые месяцы 2017-го, по прогнозам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, доллар может обойтись украинцам в 28,5 – 29 гривен.

В феврале на курс гривни повлияет необходимость закупать энергоресурсы за границей и конъектура на внешних рынках. Как отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в феврале из-за затяжных выходных в Китае (китайский Новый год наступит 28 января и будет отмечаться 15 дней) происходит спад на рынках руды и стали, которую экспортирует Украина.

"Возможен сезонный всплеск в феврале, как это было в предыдущие три года. Тогда можно ждать пика – курс может быть 28,5 и даже 29 гривен и выше. Но это будет кратковременное явление. Надеюсь, в феврале мы получим транш от МВФ, который позитивно повлияет на курс. Мы знаем, когда МВФ предоставляет нам кредит, курсовые ожидания меняются и гривня укрепляется", – рассказывает Александр Паращий.

При этом до конца 2017-го, согласно прогнозу Concorde Capital, доллар в Украине будет стоить 28,5 гривни, а в среднем по году – 28 гривен.

"После февраля гривня укрепится и будет плавно идти к отметке 28,5 гривни к концу года. Очевидно, на курс повлияют новости о следующих траншах МВФ. 17 февраля должен быть суд по "кредиту Януковича", там могут быть негативные сюрпризы. Еще один серьезный фактор – результаты судебных разбирательств "Нафтогаза" и "Газпрома" (будет в первом полугодии)", – поясняет Александр Паращий.
кредит, доллар, курс, руководитель, необходимость, за границей

Вы сейчас просматриваете новость "Курс на 30: в Украине резко подорожает доллар ". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Биткоин подешевел. Фото: Pixabay

Курс биткоина обвалился после резкого роста

6 Января, 09:45

Криптовалюта показала максимальное падение за последние два года

Финансы

Курс доллара может подняться. Фото: ТАСС

До 28 гривен: эксперты дали прогноз по курсу доллара на январь

5 Января, 14:47

Сдерживать спрос на иностранную валюту будут высокие тарифы ЖКХ и послепраздничная нехватка налички

Финансы

Курс доллара в Украине катится вниз

6 Января, 11:21

Американская валюта в официальных курсах НБУ резко дешевеет второй день подряд, а на межбанке регулятор объявил аукцион

Финансы

Доллар перед Рождеством показал резкий рост. Фото: ТАСС

Курс доллара в Украине взлетел после резкого падения

6 Января, 13:33

Безналичный курс американской валюты вновь превысил 27 гривен

Финансы

В Украине подорожал доллар

В Украине резко взлетел курс доллара

10 Января, 08:26

"Зеленый" пробил психологическую отметку, а евро вырос в цене больше чем на гривню

Экономика

Какой курс доллара будет в Украине. Фото: архив

Украинцев ждет резкий скачок доллара: когда и почему "падет" гривня

Вчера, 07:15

На ситуацию на валютном рынке повлияют сезонный фактор и необходимость погашать валютные кредиты, говорят эксперты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.