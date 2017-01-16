Moody's заплатит огромный штраф за ложные рейтинги

Одно из самых уважаемых рейтинговых агентств мира Moody's заплатит 864 млн долларов штрафов. Такую сумму выплат согласовали во время переговоров руководства агентства с министерством юстиции США и представителями 21 штата, пишет Deutsche Welle.

437,5 миллиона долларовм из этой суммы будут перечислены на счет министерства юстиции США, а 426,3 миллиона долларов – отдельным штатам.

Штрафными санкциями власти США наказала агентство за ошибочную оценку ценных бумаг на рынке недвижимости Штатов. Оценка даваласть еще до начала финансового кризиса 2008 года.

Минюст США обвинил Moody's в том, что оно выставляло слишком высокие рейтинги крайне рискованным ценным бумагам, которые отчасти подкреплялись проблемными ипотечными кредитами. Таким образом клиентов побудили покупать ценные бумаги, о высоких рисках которых они не догадывались. Именно такие ценные бумаги были одной из первопричин краха на рынке недвижимости США и финансового кризиса 2008 года, считают в минюсте, передает AFP.

Рейтинговое агентство не только заплатит штрафы, но и будет вынуждено признать свое ошибочное поведение.

Напомним, в 2015 году власти США наложили 1,37 миллиарда долларов штрафа на другое крупно рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P).