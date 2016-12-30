Нацбанк решил ликвидировать банк "Траст"

Правление Нацбанка Украины 29 декабря решило отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Банк "Траст". Об этом говорится в сегодняшнему сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Согласно ему, ФГВФЛ начала процедуру ликвидации банка, которая продлится до 29 декабря 2018 года.

Решением Фонда полномочия ликвидатора делегированы представителю ФГВФЛ, временному администратору банка Владимиру Кухареву.

Как сообщалось, НБУ 6 декабря 2016 года отнес банк "Траст" к категории неплатежеспособных в связи с ухудшением финансового состояния финучреждения.

"Ухудшение финансового состояния банка "Траст" имело системный характер и обусловлено рядом факторов. В частности, значительный объем кредитов банка предоставлялся на территориях, на которых осуществляется АТО. В связи с отсутствием обслуживания таких кредитов, финансовое положение банка значительно ухудшилось. Капитал банка стал отрицательным (на 1 декабря – "минус" 135 млн грн)", – сообщил НБУ.

Как отметил регулятор, со 2 июля 2016 года у банка были ограничения на привлечение вкладов физических лиц. Несмотря на это, в конце ноября банк возобновил привлечение вкладов по завышенным процентным ставкам. НБУ по закону обязан был принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных в случае невыполнения проблемным банком распоряжения, решения и требований регулятора об устранении нарушений банковского законодательства, нормативных актов регулятора на протяжении установленного НБУ срока.

Акционер вел переговоры о продаже банка, однако в НБУ не поступал официальный пакет документов на согласование приобретения существенного участия в банке "Траст".

По данным НБУ, 96% вкладчиков банка "Траст" получат свои вклады в полном объеме в рамках гарантированных выплат (до 200 тыс. грн). Общая гарантированная сумма возмещения составляет 552 млн грн.

На 1 октября 2016 года по размеру общих активов банк "Траст" (825,045 млн грн) занимал 60-е место среди 100 действовавших в стране.