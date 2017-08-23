Нацбанк снял валютные ограничения для депозитов

Национальный банк Украины продолжает ослаблять антикризисные ограничения на валютном рынке, которые потеряли свою эффективность и актуальность и смягчение которых не повлияет на состояние валютного рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме", – говорится в сообщении.

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Решение Национального банка вступит в силу 24 августа.

Напомним, с сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. грн в эквиваленте.

Как известно, НБУ готовит новый законопроект "О валюту". Согласно проекту закона, каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии.