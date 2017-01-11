Налоговый сюрприз "под елочку": что поменялось и почему предприниматели массово закрываются

Предпринимателей, независимо от того, получают ли они доход, обязали платить ЕСВ: закрылись не только "мертвые" предприятия, но и те, кто занимался сезонными работами

С первого января этого года физлица-предприниматели обязаны платить Единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 704 гривни даже в том случае, если декларируют нулевые доходы. Нововведение привело к тому, что за короткий период в Украине, по данным сервиса Opendatabot, закрылись более 100 тысяч предпринимателей. Больнее всего новая норма "ударила" по предпринимателям с сезонным заработком. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как обязательный ЕСВ может повлиять на украинский бизнес.

"Налог с несуществующих доходов"

"Впервые за историю Украины бизнес обложили налогами с отсутствующих доходов", – прокомментировала нововведение председатель одного из крупнейших региональных бизнес-союзов Елена Еременко.

При этом эксперт отмечает: многие "сезонники" закрываются только для того, чтобы не платить налоги, свою деятельность они продолжают. "Положительно то, что это простимулировало закрыться тех, кто не работал, но для этого можно было найти другие рычаги. Самое главное, что закрыться должны люди, которые сезонно обеспечивали себя работой, и не для того чтобы не работать, а для того чтобы уйти в тень", – рассказывает Елена Еременко.

Так, с первого января этого года всем предпринимателям придется платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже тем, кто подает в налоговую пустые отчеты. Размер взноса – 22% от зарплаты. Учитывая, что минималка в 2017 году – 3200 гривен, а размер взноса для "спящих предпринимателей" первой группы (работают на рынке или не используют труд нанятых сотрудников) – половина от минимального, всем предпринимателям с нулевым доходом придется платить 352 гривни.

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Предприниматели второй и третьей группы (субъект предпринимательской деятельности с не более 10 сотрудниками и выручкой до 300 тыс. грн, или физлицо- предприниматель с выручкой до пяти миллионов гривен) будут вынуждены платить 704 гривни ЕСВ. До этого предприниматели должны были платить ЕСВ и 5% от дохода только в том случае, если вели предпринимательскую деятельность.

По данным сервиса Opendatabot, за три недели свои предприятия закрыли примерно 120 тысяч человек (всего их 680 тысяч) – украинцы пытались успеть закрыться до января, чтобы не платить налоги. В результате в отделах регистрации физлиц образовались огромные очереди.

Закрыть свои предприятия украинцев подтолкнуло еще одно решение правительства – повышение минимальной зарплаты в два раза, до 3200 гривен. Напомним, с каждой зарплаты необходимо заплатить 41,5% налогов. Большая часть мелкого бизнеса официально оформляло своих сотрудников на минимальную зарплату – 1600 гривен. Те, кто и без того имели маленькие доходы, вынуждены были закрыться.

"В Крыму у меня был открыто ЧП. И у мужа. Я исправно платила налоги тогда, когда деятельность была открыта и пролонгирована. Когда я деятельность не продлевала, и дохода не было, я налоги не платила. Такой был закон. Именно поэтому я не считала нужным эту байду закрывать. Теперь горячо любимый президент подписал закон, по которому, есть у меня деятельность, или нет, я должна платить. А президент не хочет поинтересоваться, с чего мне платить налог, если у меня нет доходов? И у таких, как я?", – пишет на своей странице в соцсети дизайнер Елизавета Богуцкая.

Для тех, кто не успел закрыться, предлагают ввести "льготный период"

В Раде зарегистрировали законопроект №5633, согласно которому предпринимателей, которые не успели ликвидироваться, освободят от налога в первом квартале этого года (то есть на три месяца). "Если такое лицо за это время не получала доходы, она освобождается от уплаты единого социального взноса в размере 704 грн, как это было предусмотрено до 1 января 2017 года", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Чтобы закрыть ФОП достаточно подать заявление на регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя и

оригинал паспорта. После этого госрегистратор выдает уведомление о проведении государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя. В интернете есть десятки объявлений, в которых посредники за 900 гривен предлагают помочь закрыть ФОП за один день. По закону, закрыть ФОП может и посторонний человек, если оформить у нотариуса доверенность.

"Я закрыла ФОП за два дня еще недели две назад. Первый раз пришла – были очереди и не достояла. Второй раз уже пришла пораньше. Деньги никто не требовал. До 2014-го ФОПы закрывали несколько месяцев, тогда нужны были справки из налоговой и пенсионного фонда о том, что у ФОПа нет задолженностей. Сейчас процедура упрощена. Закрыться легче. Вообще я считают, это нормально – не работаешь, закрывайся. А если работаешь но не декларируешь свой доход – плати хотя бы минимальный взнос", – рассказывает предприниматель из Днепра Ирина.

К слову, в интервью "Сегодня.ua" зампредседателя правления Пенсионного Фонда (ПФ) Николай Шамбир еще несколько месяцев назад заявил о том, что на данный момент рассматриваются возможности обязать всех работающих платить ЕСВ.

Фото: архив

Отметим, в Украине действует солидарная система пенсионного обеспечения. Работающие украинцы платят налог в Пенсионный фонд – ЕСВ. За счет этих средств обеспечивают современных пенсионеров. Однако из-за того, что часть зарплат находятся в "тени" и не все работающие платят ЕСВ, в Пенсионном Фонде образовался огромный дефицит: 145 миллиардов гривен по итогам 2016 года. Чиновники уверены: чтобы пенсионеры получали больше, работающие украинцы должны вывести свои зарплаты из "тени" и добросовестно платить налоги. Еще одна причина дефицита ПФ – низкие зарплаты.