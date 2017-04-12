Население и бизнес в Украине понесли деньги на депозиты

Сегодня, 11:13

Вкладчики-физлица предпочитают хранить сбережения в гривне

Депозиты начали расти. Фото: Pixabay
Депозиты начали расти. Фото: Pixabay

По итогам марта денежная масса в Украине увеличилась на 1,3% до 1074,1 млрд грн, сообщает Национальный банк Украины (НБУ). Регулятор уточняет, что рост произошел преимущественно за счет увеличения остатков по депозитам в гривне (на 3,4%).

При этом остатки по депозитам бизнеса увеличились на 3,7%, в том числе в национальной валюте – на 4,7%. Остатки по бизнес-депозитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) по итогам марта выросли на 2,4%.

Остатки депозитов домашних хозяйств в марте росли медленнее. Портфель гривневых депозитов населения увеличился на 1,9%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – произошло незначительное сокращение – на 0,7%.

"Рост депозитов в национальной валюте, в том числе, обусловлен сохранением привлекательности депозитных продуктов банков в условиях дальнейшего укрепления гривни", – отмечают в НБУ.

Остатки по кредитам, предоставленным банками в национальной валюте, в марте выросли на 0,7%. Портфель кредитов банковского сектора, предоставленных в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте), по итогам месяца продолжал сокращаться (на 2,1%).

Напомним, экономисты считают, что ставки по кредитам и депозитам снизятся
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"Сегодня"

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