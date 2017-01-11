НБУ отменил требование об увеличении капитала банков

Банки должны были увеличить уставной капитал до 300 млн грн к 11 января 2017 года

Национальный банк Украины (НБУ) отметил требование к украинским банкам нарастить уставный капитал до 300 млн грн к 11 января 2017 года. Об этом говорится в постановлении, обнародованном на сайте Нацбанка.

Напомним, правление Национального банка Украины (НБУ) отнесло ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных.

Как пояснили в НБУ, по результатам стресс-тестов Платинум Банк показал потребность в докапитализации. Срок выполнения плана по пополнению капитала истек 1 января.

В Нацбанке указывают, что по состоянию на 10 января физическими лицами – владельцами существенного участия в Платинум Банке являются Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

Структура собственности банка была признана Национальным банком непрозрачной в июне 2016 года.

В августе 2016 года Кауфман подал в Нацбанк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании. На сегодняшний день Нацбанк не согласовывал Кауфману приобретение акций банка, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию. По информации Нацбанка, Антимонопольный комитет в декабря 2016 года вернул без рассмотрения пакет документов по приобретению Кауфманом контроля в "Платинуме".

Как известно, за последние годы из банковской системы Украины по настоянию НБУ "вычистили" уже более 80 банков – это треть всех финучреждений страны. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева уверяет – жалеть о таких банках не нужно, ведь они использовались преступниками и мошенниками для реализации "схем".