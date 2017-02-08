НБУ предупреждает: в Украине активизировались "карточные" мошенники

Нацбанк напомнил, что никогда не просит украинцев разглашать свои личные данные

Национальный банк Украины (НБУ) предостерегает граждан от разглашения информации о своих персональных данных и реквизитов платежных карточек. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Работники Национального банка не звонят пользователям платежных карточек и не спрашивают реквизиты платежных карточек или пароли к интернет-банкингу. Ни служба безопасности НБУ, ни руководство НБУ не имеют необходимости и полномочий спрашивать украинцев о данных их платежных карточек и счетов", – отмечается на официальной странице НБУ в Facebook.

Нацбанк призвал украинцев быть осторожными и беречь свои средства от кибермошенников.

Напомним, в Украине 2016 году 63% всех случаев краж с использованием платежных инструментов пришлось на интернет-мошенничества. Еще 24% краж совершали в банкоматах, 9% — через системы интернет-банкинга и 4% через POS-терминалы (эквайринговая сеть).