Осторожно, мошенники: с банковских карт украинцев "увели" миллионы гривен (видео)

Преступники могути входить в доверие к будущим жертвам, чтобы те выдали секретную личную информацию

Мошенники в Украине достигли невиданных высот по части выманивания денег с банковских карточек. За год количество украденных средств выросло в четыре раза – счет идет на сотни миллионов гривен.

Второкурсница Юля теперь должна банку немалую сумму. Соседка по комнате из университетского общежития заняла у нее кредитную карточку – якобы для получения перевода от родителей. На самом деле – взяла кредит в пять тысяч гривен, на который уже набежали проценты.

"Она мне карту вернула, все было хорошо, а через два месяца я зашла в мобильное приложение и увидела сумму. Мне сообщили, что на мое имя взят кредит", – рассказала Юля.

Камера банкомата зафиксировала, как средства снимает и сама соседка. Причем Юлиной карточки у нее уже не было, кредитный счет девушка привязала к своему номеру телефона. Финучреждение начало расследование.

Снять деньги с чужой банковской карты с помощью манипуляций с компьютером и телефоном не сложно. Достаточно раздобыть немного личной информации. Идеальный вариант, если жертва разглашает ее сама – друзьям, родственникам или коллегам. Такие махинации эксперты по информационной безопасности называют "френдли фрод", или "дружественное мошенничество", объясняет эксперт Алексей Красюк. История студентки Юли – хрестоматийная.

"Это называется социальная инженерия – мошенничество, когда один человек узнает у другого данные, которые не нужно рассказывать. Эти данные помогут идентифицировать лицо в банке, соседка могла раньше спросить девичью фамилию матери Юли или иные слова", – говорит заместитель директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем Алексей Красюк.

Количество махинаций с банковскими платежными картами растет ежегодно. В 2016 году сумма снятых аферистами денег составила около 340 миллионов гривен, а это в четыре раза больше, чем было в 2015-м. Более 60% -составили кражи с использованием методов воздействия на психологию людей. Но правоохранители все равно классифицируют это как уголовное преступление.

"Девочка передала добровольно карточку и соответственно эту историю можно классифицировать по статье мошенничество – это ст. 190 УК которая предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорит (представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По статистике, полиция раскрывает каждое пятое подобное преступление сделку. Но тольк, если жертва своевременно обращается к правоохранителям.