Паника, скачок доллара и новшества для вкладчиков: что принесла Украине неделя скандалов вокруг ПриватБанка

В собственность государства перешел самый большой коммерческий банк Украины: на прошлой неделе в максимально сжатые сроки – всего за 72 часа – завершилась национализация ПриватБанка. Теперь все акции "Привата" полностью принадлежат государству в лице Министерства финансов. Переходный период начался ровно неделю назад – в понедельник, 19 декабря.

За семь дней ситуация изменилась кардинально: вместо пугающих слухов украинцы получили официальные заявления и даже понесли деньги на счета, экс-бенефициар "Привата" Игорь Коломойский открыто обвинил НБУ в "убийстве" банка, а вся страна успела пережить скачок курса доллара.

Ограничения, паника и поток депозитов

Сейчас все платежи в ПриватБанке осуществляются без ограничений, а многочисленные клиенты приходят в себя. Но в первые два дня национализации у банкоматов ПриватБанка и в обменных пунктах царила паника.

Правительству тогда пришлось выделить для "Привата" 15 млрд грн – пополнить кассы и банкоматы наличкой. Одновременно власти сообщили, что готовы выдать и вовсе 148 млрд грн. Но уже в среду физлица-клиенты "Привата" успокоились и перестали нервно обналичивать средства со счетов.

Бизнесу, который держал свои счета в ПриватБанке, пришлось пережить более серьезные сложности. Во вторник счета юридических лиц были заблокированы. Всего нескольких часов оказалось достаточно, чтобы бизнесмены задумались о закрытии счетов в национализированном "Привате". Сначала прогнозировалось, что ограничения с корпоративных счетов будут сняты в среду, но в этот день лишь возобновились переводы. Заблокированные остатки средств и овердрафты не позволили многим юрлицам вовремя заплатить штрафы и налоги.

В итоге ограничения для юрлиц сняли только к концу четверга. Правда, для тех, кто из-за заблокированных счетов не смог рассчитаться с налоговой, отменили штрафы за просрочку.

В то же время до 20 декабря в Украине был только один банк, вклады в котором гарантировались государством стопроцентно, — Ощадбанк. Но в "бюджетный" вторник Верховная Рада одобрила срочный президентский законопроект, который уравнял в правах гарантирования вкладчиков всех госбанков, включая уже и "Приват".

Такое решение парламента стимулировало украинцев понести деньги в ПриватБанк, несмотря на информационный шторм вокруг национализации – уже через сутки после принятия закона в "Привате" появилось почти две тысячи новых депозитов.

Курс доллара всколыхнулся и затих

Переживания украинцев из-за национализации ПриватБанка привели к росту спроса на доллар. Объявление о переходе финучреждения в госсобственность заставило людей снимать наличку и сразу же менять ее на иностранную валюту, на фоне чего стоимость "зеленого" в обменниках взлетела почти до 28 гривен.

Уже в среду наличный курс гривни к доллару опустился почти до 27 гривен, которые и прогнозировались к концу года. Такой сценарий развития событий прогнозировал председатель правления Межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей. "Как только психологически плохие ожидания закончатся, думаю, все вернется на круги своя", – отмечал Гулей в период массового обналичивания карточек клиентами "Привата".

И все же в целом за неделю наличная гривня упала в цене.

Источник: hryvna.today

Официальный доллар при этом дорожал до четверга, а во все последующие дни постепенно снижался. Сегодня, 26 декабря, курс доллара НБУ установлен на уровне 26,26 грн/долл.

Информационная битва и обиженные кредиторы

Процесс национализации "Привата" не обошелся без нескольких скандалов. Еще в процессе передачи банка новому менеджменту в СМИ появилась информация о недовольстве кредиторов ПриватБанка решением НБУ ввести часть еврооблигаций финучреждения в его капитал. Держатели облигаций начали формировать комитет кредиторов и планируют подать иск в суд. Ответчиками может стать как государство, так и бывшие собственники и топ-менеджмент банка.

В самом "Привате" тоже удивлены решением Нацбанка. В то же время госбанк готов к судебному процессу готовы, хоть и надеется решить проблемы мирным путем.

"Еврооблигации почему-то попали в список финансовых инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение Национального банка. Поэтому я думаю, что мы вместе с Нацбанком будем пробовать находить общий язык с держателями облигаций. Нет – будем в судебном порядке доказывать свою правоту", – заявил председатель правления "Привата" экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

Уже через несколько дней после национализации ПриватБанка стали вскрываться новые скандальные детали. С заявлением выступил бывший бенефициар "Привата" Игорь Коломойский, молчавший на протяжении всей процедуры национализации. Бизнесмен обвинил НБУ в намеренном давлении на "Приват" и произволе".

"ПриватБанк стал жертвой произвола НБУ", – заявил Коломойский. По его словам, у банка было все в порядке с кредитным портфелем, но Нацбанк изменил нормативы, в которые этот кредитный портфель не вписывался. В связи с этим Коломойский считает, что НБУ искусственно снизил капитализацию банка. При этом бизнесмен уверен, что новое руководство "Привата" под началом экс-министра финансов Александра Шлапака справится со своей задачей и "приумножит высокие стандарты".

В НБУ с позицией Коломойского категорически не согласны, и глава регулятора Валерия Гонтарева вновь заявила, что проблемы "Привата" разрослись из-за невыполнения руководством банка нормативов и огромного количества кредитов, выданных связанным лицам. По ее словам, к отходу ПриватБанка в госсобственность привел недостаток капитала, в чем виновата невзвешенная политика банка. По словам Гонтаревой, ПриватБанка почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, и дальше ждать уже было нельзя.

Общественность бурно отреагировала на конфликт экс-руководства ПриватБанка и НБУ, а эксперты спрогнозировали, что информационная война пока лишь набирает обороты, и самые критические моменты еще впереди.

Что дальше: старые стандарты и новые ставки

После стабилизации работы "Привата" государство планирует возвращение банка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года. А пока государство должно привести банк в порядок.

В Нацбанке уже заверили, что настроены на сотрудничество с новым руководством национализированного ПриватБанка. В свою очередь, Минфин готов докапитализировать "Приват" на 116 млрд грн. Кроме того, переводит свой зарплатный проект в "Приват". Также, по словам главы ведомства Александра Данилюка, планируется построить корпоративную модель управления банком как пример для банков и государственных компаний. Кроме того, Данилюк подчеркну, что ПриватБанк готов кредитовать компании Игоря Коломойского.

Новый глава правления ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак уточнил, что "Приват" будет работать в двух направлениях: 1) поддержка и развитие традиционных продуктов этого банка; 2) учитывая государственный статус, работа с госфинансами в качестве конкурента остальных государственным банкам.

В то же время вкладчиков банка могут ждать сюрпризы – Шлапак заговорил о снижении ставок по депозитам и кредитам.

"Скажу честно: я хотел бы их (ставки – Ред.) понизить, чтобы уменьшить расходную часть банка, поскольку на сегодня у нас ставки выше рынка. Но эти ставки, которые "Приват" держал на протяжении последнего времени, были связаны с проблемами ликвидности банка. Сегодня нет никаких проблем с ликвидностью банка. ... Когда мы будем обеспечены ресурсом, я уверен, мы вернемся к вопросу снижения ставок как по депозитам, так и по кредитам", – отметил Шлапак, но заверил, что никакие дополнительные комиссии банком вводиться не будут.