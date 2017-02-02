Почему взлетел доллар и что будет с курсом: эксперты дали прогноз на февраль

Сегодня, 12:58

Гривню могут подвести проблемы экспортеров, и политика Дональда Трампа

Доллар в Украине может подскочить еще выше. Фото: Pixabay
Доллар в Украине может подскочить еще выше. Фото: Pixabay

Курс продажи безналичного доллара США в Украине в январе снизился на 0,4% до 27,1 грн, наличного – вырос на 0,6% до 27,72 грн. Такие данные предоставил информационно-аналитический центр ForexClub в Украине.

"Нестабильность на рынке была вызвана нехваткой предложения валюты, спекуляциями и повышенным спросом. Однако активное вмешательство НБУ на межбанк и валютные интервенции позволили стабилизировать ситуацию, а возобновление работы экспортеров вернуло на рынок баланс", – поясняют аналитики.

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По прогнозам экспертов, в феврале курс доллара может продолжить рост.

"Обострение боевых действий в Авдеевке и приостановление работы коксохимического завода и других промышленных предприятий могут привести к сокращению производства в металлургии и падению украинского экспорта", – отмечают эксперты.

Курс доллара на наличном рынке в феврале может составить 27,5 – 29,5 грн, на безналичном рынке – 27 – 28 грн

Кроме того, весомым остается фактор внешнего влияния, в частности, изменения экономической и политической поддержки Украины новым президентом США Дональдом Трампом. По словам специалистов, политика протекционизма в США может привести к сокращению глобальной торговли и ослабить цены на основных экспортных направлениях Украины.

"Наиболее опасной является торговая война между США с Китаем, что может изменить торговую активность Поднебесной. Зоной риска и ослабления экспорта также выступает еврозона в связи с Brexit, переговоры по которому должны состояться до конца марта", – добавляют аналитики.

Так, курс доллара на наличном рынке в феврале может составить 27,5 – 29,5 грн, на безналичном рынке – 27 – 28 грн.

"Выход на рынок НБУ для покупки валюты в диапазоне 27 – 27,2 грн за доллар говорит о приемлемости курса и отсутствии ожиданий укрепления гривни ниже этих отметок. Приближение курса к отметкам 27,8 – 28 грн за доллар выступает сейчас верхним ориентиром для межбанка, при которых регулятор начинает активно продавать валюту для стабилизации ситуации", – отмечает старший аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин.

Превышение этих уровней, по мнению Шевчишина, возможно в случае форс-мажорных событий экономического или политического характера. В случае преодоления отметки 28 грн за доллар, курс может повыситься до 29,5 грн за доллар.

Средний курс продажи наличного евро в Украине, исходя из базового сценария, может колебаться в диапазоне 28 – 31 грн.

Диапазон колебания курса продажи наличного рубля в феврале может составить 0,45 – 0,49 грн. На динамику российской валюты продолжат оказывать влияние цены на нефть, санкции в отношении РФ, а также изменение монетарной политики.

Напомним, сегодня, 2 февраля, официальный курс доллара в Украине опустился ниже психологической отметки в 27 грн. Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,99 грн;
1 евро – 29,13 грн;
10 российских рублей – 4,47 грн.
доллар, нбу, курс, санкции, курс доллара, шевчишин
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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