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Пресс-конференция Трампа ударила по доллару http://www.segodnya.ua/img/article/7874/71_main.1484204503.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/71_tn.1484204503.jpg Финансы Стоимость американской валюты достигла минимальных значений за месяц

Пресс-конференция Трампа ударила по доллару

Сегодня, 09:01

Стоимость американской валюты достигла минимальных значений за месяц

Дональд Трамп во время пресс-конференции. Фото: AFP
Дональд Трамп во время пресс-конференции. Фото: AFP

Курс доллара к иене и евро снижается после прошедшей в среду пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, на которой он не представил четких деталей плана по экономическому стимулированию в США.

Так, утром курс доллара к иене снижался до 114,47 иены за доллар со 115,41 иены на прошлых торгах. При этом в среду он достигал отметки в 114,23 иены за доллар, что стало наименьшим значением с 9 декабря. Курс евро к доллару растет до 1,0610 доллара за евро с 1,0581 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 101,47 пункта. На торгах в среду он достигал отметки в 101,24 пункта, что стало минимумом с 14 декабря.

Прошедшая пресс-конференция стала первой со времени победы Трампа на выборах в США. Аналитики считают, что на ней избранный президент не представил деталей планов по экономическому стимулированию, торговой политике и налогообложению. Ранее надежда на такие меры поддерживала доллар.

"Трамп также не предоставил желанных инвесторами временных рамок и деталей насчет запланированных мер: от инфраструктурных расходов до торговых соглашений. Не было никаких новых деталей про фискальное стимулирование", – говорится в обзоре банка UOB.

По мнению экспертов, последняя речь Трампа была менее обнадеживающей для рынков, чем его выступление после победы на выборах. "Пресс-конференция была совсем не похожа на рыночно-ориентированные... комментарии, которые Трамп сделал во время благодарственной речи 9 ноября", – цитирует газета The Wall Street Journal неназванных аналитиков Westpac Bank.

Как сообщалось, на пресс-конференции Трамп много говорил о России, вспомнил о компромате, который был ранее опубликован в СМИ, коснулся вопроса личных интересов в бизнесе и передаче предприятий в управление сыновьям, анонсировал введение новой системы здравоохранения и заявил, что граница с Мексикой будет "жесткой".
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