ПриватБанк не причастен к раздуванию инфляции и курса доллара в Украине – глава правления

При этом Шлапак не исключил психологического влияния национализации "Привата" на колебания валютного курса и инфляционные показатели

Глава правления национализированного ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак объяснил, связана ли национализация ПриватБанка с инфляционными процессами и ростом курса доллара в Украине. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве.

"Возможно, в психолоическом смысле – да, но что касается экономического – я вас уверяю, что банк не причастен ни к раздуванию инфляции, ни к раздуванию курса", – сообщил глава правления "Привата".

Шлапак подчеркнул, что ПриватБанк не причастен ни к инфляционому процессу, ни к валютным изменениям.

Как известно, курс доллара в Украине начал расти в конце декабря, в январе несколько снизился, а после снова вырос. Эксперты говорят, что январское снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале.

Вместе с тем, сегодня, 2 февраля, курс доллара опустился ниже психологической отметки в 27 грн.

Как сообщалось, по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, ситуация с национализацией ПриватБанка не повлияла на инфляцию в Украине.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В Нацбанке Украины (НБУ) пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов.

В то же время, Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% – в НБУ связывают такое решение в первую очередь с ростом минимальной зарплаты до 3200 грн.

"Прежде всего – из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 грн с начала года. Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары и себестоимости продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев", – пояснили в пресс-службе НБУ.

Руководство ПриватБанка сменилось в декабре 2016 года вследствие национализации финучреждения. Принятое решение в НБУ и Кабмине объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении – в частности из-за высокой доли кредитов, выданных связанным лицам. В свою очередь, экс-владелец банка Игорь Коломойский считает, что ПриватБанк стал жертвой произвола.