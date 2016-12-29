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Резкий рост курса доллара не связан с национализацией ПриватБанка – НБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7842/82_main.1483008473.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/82_tn.1483008473.jpg Финансы Замглавы Нацбанка отметил высокий спрос на валюту, но уверен, что фундаментальные фактороы на гривню не давят

Резкий рост курса доллара не связан с национализацией ПриватБанка – НБУ

Сегодня, 12:46

Замглавы Нацбанка отметил высокий спрос на валюту, но уверен, что фундаментальные фактороы на гривню не давят

В НБУ уверены, что &quot;Приват&quot; уже не давит на гривню. Фото: ТАСС
В НБУ уверены, что "Приват" уже не давит на гривню. Фото: ТАСС

Нынешняя девальвация гривни не связанп с переходом ПриватБанка в государственную собственность. Об этом заявил зампредседателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

По словам Чурия, курс доллара растет из-за повышенного ситуативного спроса.

"Девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом ПриватБанка в государственную собственность. Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности", – отметил Чурий.


По его словам, приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из "Привата" с 19 декабря, а на наличном валютном рынке продажа валюты населения продолжает превышать ее покупку.

Фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни нет, уверяют в НБУ.

Кроме того, Чурий отметил, что ликвидность в объеме 25 млрд грн, которую НБУ на прошлой неделе предоставил ПриватБанку, была частично направлена на покрытие оттоков по депозитам, а также на исполнение банком норматива обязательного резервирования.

"В общем фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни нет – рыночные факторы сейчас являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", – подчеркнул Чурий.

По его словам, на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту.

"С одной стороны, предложение валюты сдерживает наличие гривневой ликвидности и, соответственно, отсутствие необходимости продавать валютную выручку компаний-экспортеров, которые в течение прошлой и текущей недели получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд грн. С другой стороны, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года", – пояснил Чурий.

Напомним, 28 декабря на межбанковском валютном рынке курс доллара повысился на 35 – 45 копеек. Торги закрылись котировками 26,95/27,15 гривни за доллар. По состоянию на 12:00 сегодня, 29 декабря, доллар на межбанке стоил 27,1/27,25 грн.

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Также сегодня был проведен аукцион НБУ по продаже валюты. Курс отсечения составил не ниже 27,10 гривен. Участники рынка уже скорректировали свои операции по результатам аукциона.

Ранее экономист Александр Охрименко связывал падение гривни с последствиями национализациии ПриватБанка.
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Источник:

"Сегодня"

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