Совет НБУ назвал причины обвала гривни

Совет Национального банка Украины (НБУ) провел внеочередное заседание, посвященное анализу текущего состояния валютного рынка, а также предоставил Кабмину и правлению НБУ рекомендации на этот счет.

"Усиление колебаний обменного курса гривни, которое наблюдается в последние месяцы года является временным, связанным с влиянием ситуативных и сезонных факторов", – говорится в пресс-релизе Совета НБУ.

Совет называет такие факторы девальвации гривни:

экспансия бюджетных расходов (увеличение предложения гривни) в течение последних недели декабря;

нагнетание ожиданий, связанное с национализацией ПриватБанка;

снижение предложения валюты от компаний АПК;

существенное усиление спроса на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванное потребностью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

"Фундаментальные факторы для развертывания девальвационных процессов пока отсутствуют, внешнеэкономическое среда является в целом благоприятной. Состояние текущего счета платежного баланса согласно последним данным улучшалось. Продолжала поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохранялась благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", – уточняют в Совете НБУ.

Члены Совета считают, что текущие колебания обменного курса будут иметь незначительное влияние на развитие инфляционных процессов

"Мы должны привыкнуть в современных экономических условиях к плавающему валютному курсу и реализовывать соответствующие меры, в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке. ... Выработаны конкретные предложения и рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров Украины. В частности, правлению предложены действенные меры по стабилизации валютного рынка. В свою очередь, правительство должно пересмотреть практику проведения бюджетной экспансии в конце года, которая может иметь значительные негативные макроэкономические последствия", – отметил председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Ранее в НБУ пояснитли, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

В то же время эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.