Украинцы заплатят налог на недвижимость: сколько придется отдать в 2017-м и когда взлетят ставки

Налог на недвижимость придется заплатить украинцам с квартирами площадью больше 60 квадратов и домами от 120 квадратов

Украинцам с "лишней" жилплощадью уже через несколько месяцев придется заплатить за каждый квадратный метр сверх нормы. Ставки налога и площадь недвижимости, за которую не нужно платить, определяет местная власть. В 2017-м придут платежки за прошлый год, поэтому налог насчитают с учетом минимальной зарплаты в размере 1378 гривен, а ставка налога будет колебаться от 0 до 3% от минималки. Сайт "Сегодня" выяснил, кому и сколько придется заплатить за свое жилье в 2017-м.

Кому и за что заплатим

Еще в конце 2015-го парламентарии внесли изменения в Налоговый кодекс (закон №909), согласно которому налогом облагаются не только жилые квартиры и дома, но и сараи, гаражи, погреба, летние кухни и т.д. Правда, большинство горсоветов установили нулевую налоговую ставку на хозяйственные постройки.

За что придется заплатить:

Жилой дом

Пристройка к дому

Квартира

Комната в коммуналке

Дом на даче

За недвижимость в зоне отчуждения, общежития, аварийное жилье платить налог не придется. К тому же, по закону не облагается налогом имущество сирот и одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида. Не нужно платить налог с детских садиков, коммунальных зданий, храмов.

Список недвижимости, за которую не нужно платить налоги:

Объекты недвижимости, принадлежащие государству или территориальным громадам

Объекты недвижимости в зонах отчуждения и безусловного отселения

Детские дома семейного типа

Объекты жилой недвижимости, которые принадлежат детям-сиротам, детям. лишенным родительской опеки, детям-инвалидам, которые воспитываются одинокими родителями

Общежития

Здания промышленности, в частности производственные корпуса, цеха, складские помещения промышленных предприятий

Здания, сооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей, предназначенные для использования непосредственно в сельскохозяйственной деятельности

Объекты жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности общественных организаций инвалидов и их предприятия

Налог на недвижимости пополняет местные бюджеты. Городские советы сами определяют, какая жилплощадь считается "лишней" и какой налог с нее взымать. При этом законом установлено, что налог на недвижимость не нужно платить на квартиры площадью меньше 60 квадратов и на дом меньше 120 квадратов. Если в семье есть и дом и квартира, для них считается "нормой" 180 квадратов. Ставка налога за прошлый год может колебаться в пределах от 0 до 3% от минималки, а за 2017-й – от 0 до 1,5%. Такое решение приняли в связи c двукратным ростом минимальной заработной платы в начале этого года.

К примеру, в Киеве нужно платить за квартиру, если ее площадь превышает 60 квадратов. Житель столицы с квартирой в 100 квадратов заплатит налог за 40 метров. В этом году придет платежка за прошлый, тогда налоговая ставка была в размере одного процента от минималки – за 40 квадратов придется отдать государству 551 гривню. В следующем году украинцы заплатят за этот год. Как говорится на сайте КГГА, налоговую ставку сократят до 0,75% от минималки, сорок квадратов обойдутся уже в 960 гривен.

Если вторая квартира сдается в аренду, налог начисляется на всю ее площадь, а не только на метры сверх нормы.

Отметим, в этом году 1% от минималки с каждого метра будут взимать в Киеве, Львове, Черновцах, Тернополе, Луцке, Ужгороде, Черкассах, Хмельницком, Полтаве, Херсоне, Чернигове и Николаеве. 2% от минималки – в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Запорожье и Сумах.

Когда нужно заплатить и кому грозят штрафы

До 1 июля налоговая служба разошлет решения-уведомления и квитанции с суммами налога. Заплатить нужно не позднее 28 августа. Если пришла квитанция об уплате налога на квартиру, которую, к примеру, уже продали, или же если квитанция не пришла, но по закону недвижимость должна облагаться налогом, нужно обратиться в местное отделение Фискальной службы.

Налог взимается раз в год. Кроме того, владельцам большого жилья (более 300 квадратных метров для квартир и 500 – для домов) придется дополнительно заплатить 25 тысяч гривен. К примеру, владельцу квартиры площадью 310 квадратных метров в Киеве до 1 июля должна прийти платежка на 28,4 тысячи гривен.

Если оплатить платежку в сентябре, придется заплатить штраф в размере 10% от налога, если в октябре – сумма штрафа достигнет 20%. Кроме того, налоговый инспектор может в счет долга наложить на часть имущества налоговый залог. Если налог не уплачивается длительное время, имущество продают по решению суда. Кроме того, за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ).

В Фискальной службе заявляют, налог на недвижимость существует во всех странах Европы. "Во всех странах Европы и большинстве стран мира этот налог существует и его платят граждане. В Украине он уплачивается в местный бюджет (т.е. бюджет, где проживают граждане, владеющие недвижимостью). В связи с децентрализацией, реформой местного самоуправления, органам местного самоуправления предоставлено больше полномочий", – цитирует пресс-служба налоговой начальника отдела Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Юрия Тимощука.