ФОТОФАКТ. В Латвии выпустили полупрозрачную монету
Основная часть "копейки" состоит из специальной керамики
Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету "Земля". Ее номинал — 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро.
Монета состоит из трех частей. Снаружи — серебряное кольцо; посередине — прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре — модель Земли из серебра.
Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии.
Тираж полупрозрачной монеты — пять тысяч экземпляров. Шпинель отличается высокой химической и термической стабильностью. Материал Perlucor используется в медицине, оптике (в том числе в лазерах) и внедряется в военной технике — в качестве пулестойкого стекла.
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