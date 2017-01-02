ФОТОФАКТ. В Латвии выпустили полупрозрачную монету

Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету "Земля". Ее номинал — 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро.

Монета состоит из трех частей. Снаружи — серебряное кольцо; посередине — прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре — модель Земли из серебра.

Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии.

Тираж полупрозрачной монеты — пять тысяч экземпляров. Шпинель отличается высокой химической и термической стабильностью. Материал Perlucor используется в медицине, оптике (в том числе в лазерах) и внедряется в военной технике — в качестве пулестойкого стекла.