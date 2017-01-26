В НБУ назвали три причины обвала гривни

Фундаментальных предпосылок для роста курса доллара Нацбанк не видит

Девальвация гривни в конце 2016 – начале 2017 года не подкреплена фундаментальными факторами. Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ).

"Несмотря на благоприятные фундаментальные внешние и внутренние факторы, в конце декабря и в начале 2017 года временно усилилось девальвационное давление на гривню в результате действия ряда ситуативных факторов", – отметили в НБУ.

В Нацбанке падение гривни поясняют такими временными факторами:

сезонное ослабление деловой активности, в частности снижение поступлений валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции;

ограниченное предложение валюты из-за наличия высокой гривневой ликвидности у экспортеров, которые получили в декабре возмещения НДС на сумму 16 млрд грн;

повышенный спрос на валюту из-за высоких бюджетных расходов в декабре.

Как уточнил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, Нацбанк будет продолжать политику либерализации валютного рынка в зависимости от текущих условий и конъюнктуры.

Напомним, курс гривни в Украине заметно снизился после Нового года, однако сейчас украинская валюта укрепляется, и уже вернулась к уровням середины января.

Эксперты прогнозируют, что среднегодовая девальвация гривни, составившая в 2016 году 15%, в 2017 году замедлится и составит до 10%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года