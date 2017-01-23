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В НБУ объяснили, что случилось с курсом доллара в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7907/36_main.1480514151.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/36_tn.1480514151.jpg Финансы Замглавы Нацбанка сетует на временные факторы и наличку вне банков

В НБУ объяснили, что случилось с курсом доллара в Украине

Сегодня, 10:00

Замглавы Нацбанка сетует на временные факторы и наличку вне банков

Гривня упала. Фото: архив
Гривня упала. Фото: архив

Большие бюджетные расходы и сезонное снижение экспорта предопределили ослабление курса гривни в начале года. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий в интервью "ЛІГА.net".

"Если говорить о наличном рынке, то на него во многом повлияли высокие расходы правительства в декабре. В результате ликвидность банковской системы увеличилась на 38 млрд грн, а объем наличных вне банков вырос на 25 млрд грн. Естественно, часть этих денег оказалась на валютном рынке", – сказал Чурий.

Межбанковский рынок, по его словам, в большей мере находился под влиянием сезонного фактора.

"В конце года сильно снизились поступления от экспорта сельхозпродукции. Для сравнения: если в ноябре доля аграриев в общем объеме проданной экспортерами валюты составляла более 50%, то в последние дни декабря снизилась до 30-40%, а в начале января – практически до 20%", – констатировал замглавы НБУ.

Чурий напомнил, что в конце прошлого года экспортерам возместили крупную сумму НДС – 16 млрд грн по сравнению с 6 млрд грн в ноябре. Это снизило стимул к продаже валюты на межбанке.

"Если обычно экспортеры продают около 90% валютной выручки при обязательной норме в 65%, то в январе этот показатель упал ниже 85%", – уточнил замглавы НБУ.

Напомним, последние дни гривня постепенно укрепляется после резкого падения после нового года.
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