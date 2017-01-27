В НБУ объяснили, когда может вырасти гарантированная сумма вкладов

Председатель совета Национального банка Богдан Данилишин считает возможным повышение гарантированной суммы возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков при стабильном экономическом росте в стране. Об этом он сообщил в интервью "Украинским новостям".

"Когда среднегодовые темпы роста ВВП будут более 2,3 – 3%, можно будет говорить об увеличении суммы гарантирования вкладов", – отметил председатель совета Нацбанка.

Данилишин напомнил, что ставка по возмещению пострадавшим вкладчикам все время повышается.

"На момент принятия президентского указа, в 1999 году, гарантировалось возвращение 500 гривен (около 100 долларов). Затем было 1 200 гривен, позже – 1 500 гривен (почти 300 долларов). Сейчас эта сумма составляет 200 тысяч гривен", – сообщил Данилишин.

По его мнению, важнейшая социальная функция Фонда гарантирования вкладов физических лиц – это защита малообеспеченных вкладчиков.

"Повышение планки гарантированных выплат будет способствовать восстановлению доверия к банковской системе, и я думаю, как только появится возможность, государство это сделает", – заявил Данилишин.

Ранее экс-заместитель председателя Национального банка Владислав Рашкован прогнозировал, что количество банков на конец года будет не более 75 – 80.