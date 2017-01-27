В НБУ объяснили, когда может вырасти гарантированная сумма вкладов
Данилишин напомнил, что объемы возмещения растут
Председатель совета Национального банка Богдан Данилишин считает возможным повышение гарантированной суммы возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков при стабильном экономическом росте в стране. Об этом он сообщил в интервью "Украинским новостям".
"Когда среднегодовые темпы роста ВВП будут более 2,3 – 3%, можно будет говорить об увеличении суммы гарантирования вкладов", – отметил председатель совета Нацбанка.
Данилишин напомнил, что ставка по возмещению пострадавшим вкладчикам все время повышается.
"На момент принятия президентского указа, в 1999 году, гарантировалось возвращение 500 гривен (около 100 долларов). Затем было 1 200 гривен, позже – 1 500 гривен (почти 300 долларов). Сейчас эта сумма составляет 200 тысяч гривен", – сообщил Данилишин.
По его мнению, важнейшая социальная функция Фонда гарантирования вкладов физических лиц – это защита малообеспеченных вкладчиков.
"Повышение планки гарантированных выплат будет способствовать восстановлению доверия к банковской системе, и я думаю, как только появится возможность, государство это сделает", – заявил Данилишин.
Ранее экс-заместитель председателя Национального банка Владислав Рашкован прогнозировал, что количество банков на конец года будет не более 75 – 80.
Вы сейчас просматриваете новость "В НБУ объяснили, когда может вырасти гарантированная сумма вкладов". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии