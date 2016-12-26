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В НБУ раскрыли, сколько в банках Украины иностранного капитала http://www.segodnya.ua/img/article/7831/8_main.1482747807.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/8_tn.1482747807.jpg Финансы По данным статистики, доля иностранного капитала в работающих банках Украины в ноябре немного снизилась

В НБУ раскрыли, сколько в банках Украины иностранного капитала

Сегодня, 12:22

По данным статистики, доля иностранного капитала в работающих банках Украины в ноябре немного снизилась

Статистика НБУ показала, сколько иностранного капитала в уставном капитале украинских банков. Фото: focus.ua
Статистика НБУ показала, сколько иностранного капитала в уставном капитале украинских банков. Фото: focus.ua

Доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за ноябрь 2016 года снизилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) – до 55,5% на 1 декабря. Об этом говорится в статистике Национального банка Украины (НБУ).

В ноябре доля инностранного капитала уставном капитале в банках Украины осоставила 55.6%, напомнили в Нацбанке.

Согласно статистике НБУ, с начала 2016 года доля иностранного капитала в работающих банках Украины выросла на 12,7 п.п.

По данным НБУ, количество работающих банков с иностранным капиталом в Украине за ноябрь сократилось до 39 финучреждений, из них в 17 банках уставной капитал на 100% иностранный. При этом всего в Украине сейчас действует 98 банков.

Напомним, доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за сентябрь 2016 года выросла на 2,7 п.п. – до 56% на 1 октября.

Затем, в октябре 2016 года доля такого капитала в украинских банках снизилась на 0,4 п.п. – до 55,6%.
банк, нбу, Украина, Нацбанк, банки, статистика, капитал, иностранный капитал

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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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