В Совете НБУ назвали риски покупки Bitcoin

Сегодня, 16:55

Милованов уверяет, что абсолютной анонимности у операций с криптовалютами нет

При покупке биткоина просят не забывать о налогах. Фото: Pixabay
При покупке биткоина просят не забывать о налогах. Фото: Pixabay

Операции с криптовалютой Bitcoin в Украине чреваты налоговыми рисками. Об этом заявил член Совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофей Милованов.

"Риски: налоговые. Не забывайте платить налоги", – написал он на своей странице в Facebook.

Кроме этого, Милованов уверяет, что абсолютной анонимности операций нет – правоохранительные органы, по его словам, могут получить необходимые им данные. Также Милованов отметил риск банкротства биржи, где покупаются Bitcoin, мошенничества, а также компьютерные риски.

Напомним, ранее НБУ констатировал отсутствие у криптовалюты Bitcoin определенного правового статуса в Украине. "На данный момент Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине. Определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире", – отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
биткоин, криптовалюта, Bitcoin, Тимофей Милованов, Милованов

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