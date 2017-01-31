В Украине изменится курс доллара: прогноз аналитика

Гривня продолжает укрепляться к доллару на всех сегментах валютного рынка. За минувшую неделю официальный курс доллара снизился с 27,43 до 27,19 гривни, или на 0,9%. К концу текущей недели официальный курс доллара может снизиться до 27 гривен, на межбанке до 26,9 гривни, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"По заявлениям регулятора, "в конце декабря и в начале 2017 года временно усилилось девальвационное давление на гривну в результате действия ряда ситуативных факторов". К числу таких факторов, по мнению Нацбанка, относятся: сезонное ослабление деловой активности, в частности снижение поступлений валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции; ограниченное предложение валюты из-за наличия высокой гривневой ликвидности у экспортеров, которые получили в декабре возмещения НДС на сумму 16 млрд. грн.; повышенный спрос на валюту из-за высоких бюджетных расходов в декабре", – отмечает аналитик.

Из дополнительных заявлений НБУ Вадим Иосуб отмечает приверженность продолжить либерализацию валютного рынка "в зависимости от текущих условий и конъюнктуры".