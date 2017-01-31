В Украине изменится курс доллара: прогноз аналитика

Сегодня, 06:53

По прогнозам аналитиков "Альпари", курс гривни в Украине закрепится на уровне 27 гривен 

Что будет с курсом доллара в Украине. Фото: архив
Что будет с курсом доллара в Украине. Фото: архив

Гривня продолжает укрепляться к доллару на всех сегментах валютного рынка. За минувшую неделю официальный курс доллара снизился с 27,43 до 27,19 гривни, или на 0,9%. К концу текущей недели официальный курс доллара может снизиться до 27 гривен, на межбанке до 26,9 гривни, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"По заявлениям регулятора, "в конце декабря и в начале 2017 года временно усилилось девальвационное давление на гривну в результате действия ряда ситуативных факторов". К числу таких факторов, по мнению Нацбанка, относятся: сезонное ослабление деловой активности, в частности снижение поступлений валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции; ограниченное предложение валюты из-за наличия высокой гривневой ликвидности у экспортеров, которые получили в декабре возмещения НДС на сумму 16 млрд. грн.; повышенный спрос на валюту из-за высоких бюджетных расходов в декабре", – отмечает аналитик.

Из дополнительных заявлений НБУ Вадим Иосуб отмечает приверженность продолжить либерализацию валютного рынка "в зависимости от текущих условий и конъюнктуры".
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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