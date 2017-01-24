Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
В Украине может резко изменится курс гривни: прогноз аналитиков http://www.segodnya.ua/img/article/7909/62_main.1485184182.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/62_tn.1485184182.jpg Финансы Курс национальной валюты, по прогнозам аналитиков "Альпари", на этой недели может укрепиться до 40 копеек 

В Украине может резко изменится курс гривни: прогноз аналитиков

Сегодня, 05:40

Курс национальной валюты, по прогнозам аналитиков "Альпари", на этой недели может укрепиться до 40 копеек 

Что будет с курсом гривни. Фото: архив
Что будет с курсом гривни. Фото: архив

В Украине официальный курс доллара снизился за минувшую неделю с 27,67 до 27,43 гривни. Как рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, тренд роста доллара окончательно сломлен и гривня продолжит укрепляться.

"В течение недели официальный курс доллара может снизиться до 27,2 гривни, на межбанке – до 27,0 гривен", – отмечает эксперт.

Как поясняет Вадим Иосуб, наблюдаемый с начала года рост курсов иностранных валют стал уже январской традицией, если судить по двум предыдущим годам. Основные его причины – снижение в начале года активности экспортеров, и активное "осваивание" в декабре неизрасходованных к этому времени, но включенных в бюджет, расходов. В результате, в декабре происходит резкий рост денежной массы, существенная часть которой оказывается на валютном рынке.

"Но и в 2015, и в 2016 году рост доллара в начале года сменялся его существенным падением, когда избыток гривневой ликвидности "рассасывался", и активнее начинала поступать выручка от экспорта. Вероятнее всего и нынешний год не будет исключением, и доллар вернется к уровням 27 гривен, при этом до конца первого квартала нельзя исключать его снижение до 26 гривен", – рассказывает аналитик "Альпари".
доллар, бюджет, снижение, курс, прогноз, гривня, курс гривни, курс доллара

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине может резко изменится курс гривни: прогноз аналитиков ". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Доллар дешевеет. Фото: AFP

Курс доллара в Украине падает после резкого роста

19 Января, 08:31

Гривня в курсах Национального банка укрепилась ко всем основным валютам

Финансы

Песо рекордно упал. Фото: Pixabay

Валюта Мексики рекордно рухнула из-за Трампа

19 Января, 11:56

Песо упал до исторического минимума в ожидании инаугурации президента США

Мир

Российский вицепрьемьер своим заявлением уронил рубль. Фото: AFP

Заявление российского вице-премьера Шувалова уронило курс рубля

19 Января, 17:25

Курс доллара в России пробил отметку в 60 рублей на фоне заявления Шувалова о возможном начале скупки валюты Центробанком РФ

Финансы

Доллар упал

Курс доллара в Украине ползет вниз

20 Января, 08:42

"Зеленый" дешевеет третий день, но гривня так и не отыграла последний обвал

Украина

Итоги недели: закрытие фабрики "Рошен" в Липецке и рекордный урожай зерновых

21 Января, 08:41

С 1 января выросли должностные оклады госслужащих, а в банках увеличился объем депозитов

Финансы

Курс доллара упал после роста. Фото: Pixabay

В Украине опускается курс доллара

Вчера, 08:16

Официальная стоимость американской валюты плавно снижается после резкого скачка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.