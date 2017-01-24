В Украине может резко изменится курс гривни: прогноз аналитиков

Курс национальной валюты, по прогнозам аналитиков "Альпари", на этой недели может укрепиться до 40 копеек

В Украине официальный курс доллара снизился за минувшую неделю с 27,67 до 27,43 гривни. Как рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, тренд роста доллара окончательно сломлен и гривня продолжит укрепляться.

"В течение недели официальный курс доллара может снизиться до 27,2 гривни, на межбанке – до 27,0 гривен", – отмечает эксперт.

Как поясняет Вадим Иосуб, наблюдаемый с начала года рост курсов иностранных валют стал уже январской традицией, если судить по двум предыдущим годам. Основные его причины – снижение в начале года активности экспортеров, и активное "осваивание" в декабре неизрасходованных к этому времени, но включенных в бюджет, расходов. В результате, в декабре происходит резкий рост денежной массы, существенная часть которой оказывается на валютном рынке.

"Но и в 2015, и в 2016 году рост доллара в начале года сменялся его существенным падением, когда избыток гривневой ликвидности "рассасывался", и активнее начинала поступать выручка от экспорта. Вероятнее всего и нынешний год не будет исключением, и доллар вернется к уровням 27 гривен, при этом до конца первого квартала нельзя исключать его снижение до 26 гривен", – рассказывает аналитик "Альпари".