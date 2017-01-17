В Украине образовалась сезонная нехватка долларов – НБУ

На межбанковском валютном рынке Украины спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. Об этом в связи с продолжающимся ростом курса доллара заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Предложение валюты ограничено прежде всего в связи с совпадением вчера, 16 января, выходного дня (в честь Дня Мартина Лютера Кинга) в США и рабочего дня в Украине. Соответственно, отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня", – пояснил Чурий.

В то же время, подчеркивает запглавы НБУ, остаются актуальными и другие факторы, о которых ранее сообщал Национальный банк: "Сезонный спад деловой активности, преимущественно в агросекторе отражается в сокращении поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров. Также предложение валюты на межбанковском рынке продолжает ограничивать наличие значительного гривневой ликвидности у компаний-экспортеров, которые в декабре получили возмещение НДС на 16 млрд грн", – сообщил Чурий.

Так, по состоянию на 13:00 котировки по доллару на межбанковском валютном рынке составляли 27,57 – 27,65 грн.

Курс доллара в ходе торгов:

Национальный банк сегодня также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвращает чрезмерным колебаниям курса гривни. На аукционе НБУ продал 32,4 млн долларов по цене отсечения не ниже 27,6 гривен и заявке банков на 44,6 млн.

Напомним, с начала текущего года чистая продажа Нацбанком иностранной валюты на аукционах составила 108,8 млн долларов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

В то же время эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.