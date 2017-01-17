Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
В Украине образовалась сезонная нехватка долларов – НБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7890/18_main.1484655087.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/18_tn.1484655087.jpg Финансы Предложение валюты ограничено из-за низкой деловой активности и выходных в США

В Украине образовалась сезонная нехватка долларов – НБУ

Сегодня, 14:10

Предложение валюты ограничено из-за низкой деловой активности и выходных в США

Спрос на доллары превышает предложение. Фото: AFP
Спрос на доллары превышает предложение. Фото: AFP

На межбанковском валютном рынке Украины спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. Об этом в связи с продолжающимся ростом курса доллара заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Предложение валюты ограничено прежде всего в связи с совпадением вчера, 16 января, выходного дня (в честь Дня Мартина Лютера Кинга) в США и рабочего дня в Украине. Соответственно, отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня", – пояснил Чурий.

В то же время, подчеркивает запглавы НБУ, остаются актуальными и другие факторы, о которых ранее сообщал Национальный банк: "Сезонный спад деловой активности, преимущественно в агросекторе отражается в сокращении поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров. Также предложение валюты на межбанковском рынке продолжает ограничивать наличие значительного гривневой ликвидности у компаний-экспортеров, которые в декабре получили возмещение НДС на 16 млрд грн", – сообщил Чурий.

Так, по состоянию на 13:00 котировки по доллару на межбанковском валютном рынке составляли 27,57 – 27,65 грн.

Курс доллара в ходе торгов:

.png_284

Национальный банк сегодня также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвращает чрезмерным колебаниям курса гривни.  На аукционе НБУ продал 32,4 млн долларов по цене отсечения не ниже 27,6 гривен и заявке банков на 44,6 млн.

Напомним, с начала текущего года чистая продажа Нацбанком иностранной валюты на аукционах составила 108,8 млн долларов. 

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер

В то же время  эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
доллар, нбу, курс, национальный банк, курс доллара, девальвация гривни, чурий
Все новости по теме Курс валют.

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине образовалась сезонная нехватка долларов – НБУ". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Доллар в Украине дорожает. Фото: ТАСС

Гройсман объяснил, что происходит с курсом доллара в Украине

Сегодня, 13:50

Премьер-министр верит в скорую стабилизацию ситуации на валютном рынке

Финансы

Доллар дорожает. Фото: 401kcalculator.org

Курс доллара в Украине стремительно растет

Сегодня, 08:26

Национальный банк вновь опустил официальную стоимость гривни

Экономика

Что в Украине можно купить за один доллар

Сегодня, 08:09

За 28 грн можно купить две пачки молока, три буханки хлеба, 50 таблеток валерьянки и билет в музей

Финансы

Фунт стерлингов упал. Фото: Pixabay

Британский фунт рухнул на трехмесячное "дно"

Вчера, 14:53

Фунт стерлингов негативно отреагировал на слухи о готовящемся "жестком Brexit"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.