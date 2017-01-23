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В Украине опускается курс доллара http://www.segodnya.ua/img/article/7907/5_main.1481092386.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/5_tn.1481092386.jpg Финансы Офийиальная стоимость американской валюты плавно снижается после резкого скачка

В Украине опускается курс доллара

Сегодня, 08:16

Офийиальная стоимость американской валюты плавно снижается после резкого скачка

Курс доллара упал после роста. Фото: Pixabay
Курс доллара упал после роста. Фото: Pixabay

На сегодня, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

доллар США – 27,42 грн;
евро – 29,16 грн;
10 российских рублей – 4,59 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 20 января, понизился на 2 копейки.

Евро упал на 11 копеек. Российский рубль "похудел" на 3 копейки.

Напомним, 20 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 14 – 16 копейки. Торги закрылись котировками 27,39 – 27,44 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее Совет НБУ назвал причины текущего обвала гривни - курсовые "качели" считают временными. В самом НБУ пояснили, что  спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

В то же время эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
доллар, курс, девальвация, национальный банк, курс доллара, девальвация гривни
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"Сегодня"

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