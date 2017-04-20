В Украине оживает рынок золота: как купить металл по новым правилам

У банковского золота в Украине появились новые шансы. Повышение граничной суммы наличных расчетов более чем в 10 раз, вернуло интерес украинцев к покупкам золотых слитков в кассах банков. До недавних пор на разрешенные 12 тыс. грн можно было купить всего одно-десятиграммовые слитки. Теперь же стали доступными слитки по 50-100 грамм, пишет UBR.

"Максимально возможный объем покупки теперь 130 грамм", – подсчитала начальник Управления банковских металлов Диамантбанка Ирина Павленко.

За две недели до того, как НБУ разрешил наличные операции на 150 тыс. грн, основные банки-операторы зафиксировали рост обращений граждан, которые интересовались новыми условиями и реальными покупками.

"Розничные клиенты уже пошли в банк. За неделю обратилось порядка 20 человек. До повышения суммы расчетов было 2-3 человека", – рассказал директор департамента банкнотного банкинга Экспресс-Банка Андрей Львов.

Люди хотят купить более доходные слитки в 50 и 100 грамм, где цена одного грамма на 30-50-95 грн меньше, чем в слитках по 1, 2, 5 и 10 грамм. Так, грамм золота на продажу в слитке 10 г., согласно последних котировок на сайтах, колеблется в пределах 1139-1295 грн, в то время как в 100 граммовом слитке – 1109-1175 грн. Это позволяет сэкономить на слитке в 100 грамм, минимум 300 грн.

Как отметил Андрей Львов, слитки в 100 г и до кризиса, и сейчас остаются наиболее ходовыми в рознице. Поэтому операторы рынка драгметаллов рассчитывают, что розничные клиенты вернутся в банки благодаря новым послаблениям. "Мы всегда говорили, что по золоту надо разрешить продажу хотя бы 100 г в одни руки, чтобы этот сегмент не шел на черный рынок", – пояснил Львов.

По ожиданиям банкира, черный рынок потеряет около 30 – 50% клиентов, а за несколько месяцев обороты с металлом в кассах банков вырастут в 2 – 3 раза. Подобная динамика фиксировалась во второй половине 2016 г., когда НБУ повысил лимит наличных расчетов по валютным ценностям с 6 тыс. грн до 12 тыс. грн. Объемы металлических операций по одному банку выросли с 1 кг золота в месяц до 2 – 3 кг. "Сейчас же через кассу банка продается в среднем 5-7 кг золота и 10-15 кг – серебра. Рассчитываем, что спрос возрастет хотя бы в 2 раза", – отметила Ирина Павленко.

Банки уже готовятся принять клиентов. Ожидается, что многие финучреждения вернутся на этот рынок. Сегодня активно ведут торговлю, принимая и продавая золото и серебро 5 банков, еще столько же реализуют слитки только через кассы. Вернутся те, кто имеет лицензии на работу с металлами, но в свое время "запустили" этот сегмент из-за ограничений и потому что не хотели работать с продажей через текущие счета.

С использованием счетов можно было продавать 100 г в неделю, но процедуры были трудоемкими, невыгодными и затратными для банков и клиентов. Теперь 100 г можно продать через кассу за 5 минут, а не тратить 45-60 мин., подключая, как минимум, три подразделения банка.

"Продавать через кассу легко. Все банки, которые имели лицензию, быстро ее задействуют. У многих учреждений, кто предлагал слитки до 10 г., автоматом на следующий день после разрешения НБУ, появилось предложение слитков в 50 и 100 г.", – отметил начальник отдела операций с банковскими металлами Апекс-Банка Владимир Пищаный.

Впрочем, ощутимого роста рынка все равно не будет. Основными покупателями золота у банков всегда были ювелирные компании и крупные инвесторы. А для них условия не изменились. Юридические лица могут покупать золото только через счета, которым по-прежнему можно отпускать только 100 г в неделю. Поэтому весь крупный оптовый потребитель продолжит поддерживать черный рынок.

"Пока весь опт останется в тени. Если бы разрешили через счет продавать хотя бы 1 кг золота, то и ювелирные компании стали бы возвращаться в банки. Тогда был бы смысл наращивать завоз металла", – констатировал Андрей Львов.

В докризисные годы банки нарастили ввоз золота до 25 тонн. Но уже за 2008 г. завоз упал до 5,5 тонн, а к 2016 г. – до 0,5 – 1 тонны. По итогам последних лет, оборот официального рынка банковских металлов оценивается до 1 тонны в год. Его и планируют нарастить до 3-4 тонн благодаря частичному послаблению наличных операций.

"3 – 4 тонны в год будет хорошим показателем. Мы все имеем доходность в гривне и после того как ее курс упал в 3 раза, на столько же сократился рынок металла. До кризиса розница в среднем "весила" 10 – 11 тонн", – отметил Андрей Львов.

Для поддержания таких оборотов банкам пока достаточно нереализованных запасов слитков и сдаваемого людьми металла, который активно скупался в годы экономического роста. Пока не будут сняты все ограничения НБУ, завозить из-за границы будут совсем немного. Ведь на сегодня 80% официального рынка работает "с колес", продавая то, что приносится в банки. "20% может составлять завоз тех номиналов слитков, которые должны присутствовать в рознице", – добавил Львов.

В кризис структура операций с банковскими металлами изменилась, как из-за падения объемов продаж, так и из-за активизации граждан по избавлению от золотых активов. Ранее реализация составляла 97% против 3% по операциям обратного выкупа. Сегодня на выкуп приходится до 30% операций с металлами и операции выкупа продолжают превалировать над покупкой.

"Если через кассу банка продается в среднем 5 – 7 кг золота, то объемы покупки банковских металлов в кассе банка доходят до 10 кг золота", – констатировала Ирина Павленко.

Металл всегда рассматривался гражданами как инвестиция на "черный" день. Для кого-то в кризис этот "черный" день настал. Но многие, с приличными объемами вложений в золото, стали его сдавать после падения стоимости недвижимости. "Раньше за 1 кг золота можно было купить 1-комнатную квартиру. Сегодня за этот килограмм можно приобрести уже 2-х комнатную и даже с ремонтом", – подсчитал Владимир Пищаный.

Кризис заставил банки изменить свое отношение к работе с металлами. Во-первых, они перестали отказывать в выкупе золотых слитков, приобретенных в других банках. Сегодня только одно финучреждение с госкапиталом скупает слитки, которые реализовывало в своих отделениях.

Также банки максимально сблизили курсы продажи и выкупа банковских металлов. У наиболее активных учреждений, особенно в столице, разница составляет 27-30 грн. И как добавил Владимир Пищаный, в основном в Киеве и ведется скупка слитков у граждан со всех регионов. "Разница в ценах в столице и по регионам доходит до 150 грн. на грамме. И уже на слитке в 20 грамм, поездка в Киев для сдачи металла вполне себя оправдывает", – рассказал Владимир Пищаный.

Теряют в цене на выкупе слитков только граждане, которые сдают металл в некондиционном состоянии – поцарапанный или в поврежденной упаковке/без упаковки. Размер денежных потерь зависит от массы слитка. Чем он меньше – тем больше дисконт. Так по 100 слиткам банки предлагают цену на 1-2% меньше, а по 1 – 2 граммовые выкупают дешевле на 10%. В среднем, испорченный товар составляет 30% всего выкупаемого у людей объема.