В Украине падает курс доллара

Евровалюта снова подорожала в курсах Национального банка

На сегодня, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,33 грн;

1 евро – 29,28 грн;

10 российских рублей – 4,59 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 9 копеек.

Евро вырос на 12 копеек. Курс российского рубля остался практически неизменным.

Напомним, 23 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 13 – 14 копейки. Торги закрылись котировками 27,25 – 27,31 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

На наличном рынке доллар вчера продавали по 28,18 грн, покупали по 27,59 грн, что, соответственно ниже на 70 и 50 коп./долл., чем 10 дней назад.

Эксперты говорят, что снижение было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.