В Украине падает курс доллара
Евровалюта снова подорожала в курсах Национального банка
На сегодня, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 27,33 грн;
1 евро – 29,28 грн;
10 российских рублей – 4,59 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 9 копеек.
Евро вырос на 12 копеек. Курс российского рубля остался практически неизменным.
Напомним, 23 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 13 – 14 копейки. Торги закрылись котировками 27,25 – 27,31 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
На наличном рынке доллар вчера продавали по 28,18 грн, покупали по 27,59 грн, что, соответственно ниже на 70 и 50 коп./долл., чем 10 дней назад.
Эксперты говорят, что снижение было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале.
Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.
Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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