В Украине подрос курс доллара

На сегодня, 19 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,02 грн;

1 евро – 29,04 грн;

10 российских рублей – 4,53 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями пятницы вырос на копейку и остался выше психологической отметки в 26 грн.

Курс евро также вырос копейку. Рубль "похудел" на три копейки.

В пятницу, 16 июня, торги по доллару на межбанковском валютном рынке завершились котировками 26 – 26,02 грн/долл. Евро торговался на уровне 29,06 – 29,06 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

С начала года курс доллара в Украине в среднем снизился с 27 до 26,2 гривен. Основная причина для укрепления украинской валюты, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, – высокие выручки от аграрной продукции.