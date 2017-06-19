В Украине подрос курс доллара

Сегодня, 08:28

Национальный банк установил официальный курс на 19 июня

Доллар немного вырос. Фото: AFP
Доллар немного вырос. Фото: AFP

На сегодня, 19 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

доллар США – 26,02 грн;
1 евро – 29,04 грн;
10 российских рублей – 4,53 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями пятницы вырос на копейку и остался выше психологической отметки в 26 грн.

Курс евро также вырос копейку. Рубль "похудел" на три копейки.

В пятницу, 16 июня, торги по доллару на межбанковском валютном рынке завершились котировками 26 –  26,02 грн/долл. Евро торговался на уровне 29,06 – 29,06 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

С начала года курс доллара в Украине в среднем снизился с 27 до 26,2 гривен. Основная причина для укрепления украинской валюты, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, – высокие выручки от аграрной продукции. 
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"Сегодня"

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