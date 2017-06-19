В Украине подрос курс доллара
Национальный банк установил официальный курс на 19 июня
На сегодня, 19 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,02 грн;
1 евро – 29,04 грн;
10 российских рублей – 4,53 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями пятницы вырос на копейку и остался выше психологической отметки в 26 грн.
Курс евро также вырос копейку. Рубль "похудел" на три копейки.
В пятницу, 16 июня, торги по доллару на межбанковском валютном рынке завершились котировками 26 – 26,02 грн/долл. Евро торговался на уровне 29,06 – 29,06 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
С начала года курс доллара в Украине в среднем снизился с 27 до 26,2 гривен. Основная причина для укрепления украинской валюты, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, – высокие выручки от аграрной продукции.
- По итогам 2017 года Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн за доллар;
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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